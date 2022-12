Sentite Esposito: “In Turchia per una ripartenza sprint!”

Massimiliano Esposito, ex azzurro, è intervenuto a Radio Marte in Marte Sport Live della sera (ogni giorno dalle 20 alle 21)condotto da Dario Sarnataro:

“Questo Mondiale non mi entusiasma, specie perchè non c’è l’Italia, ma anche perchè si gioca in un mese particolare come dicembre. Il Napoli? Credo che riprenderà da dove ha lasciato, anche se c’è un’incognita legata a questa lunga pausa che riguarda tuttavia tutte le squadre. Il Napoli ha iniziato con una partenza sprint e credo che Spalletti e il suo staff faranno lo stesso in questo ritiro in Turchia per una ripartenza lanciata da gennaio in poi. Gli azzurri sono arrivati alla pausa forse un po’ stanchi, ma più che altro dal punto di vista mentale che fisico, anche perchè il Napoli ha vinto tutte le ultime gare. Il gruppo azzurro è ben assortito, è omogeneo e lo ha dimostrato con i cambi di formazione che non hanno abbassato la qualità generale della squadra e quindi sul mercato non toccherei nulla. Certo, se andasse via Demme… Un vice Di Lorenzo? Il capitano è uno che più gioca e più sta bene, con un altro più esperto in alternativa a lui forse sarebbe meno sereno. E poi Zanoli è un giocatore giovane, interessante, che può solo che migliorare imparando da Di Lorenzo. L’anti-Napoli? Oltre al Napoli stesso, il Milan che ha già vinto il titolo, è più preparato e strutturato dal punto di vista societario. La Juve? Non credo, farà fatica a mantenere la retta via anche a causa delle ultime vicissitudini”

RESTA AGGIORNATO SULLE VICENDE DEL NAPOLI, SEGUICI SUI SOCIAL

Instagram PSN: https://www.instagram.com/persemprenapoli222/

Twitter PSN: https://twitter.com/psnapoli

Facebook PSN: https://www.facebook.com/PSNapoli

Youtube PSN:https://www.youtube.com/channel/UC6vnXp-wqQbafB_4prI9r9w

https://www.persemprenapoli.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati