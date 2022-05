Sentite Di Gennaro: Bernardeschi non da grande squadra, a Napoli lo vedrei

Antonio Di Gennaro , ex centrocampista del Verona, e commentatore sportivo, di RAI e TMW Radio, alla trasmissione Stadio aperto, e parlando di Federico Bernardeschi, accostato al Napoli, ha risposto cosi:

Che bilancio di Bernardeschi alla Juventus? Dove lo vedrebbe ora?

Le prestazioni sono sempre state così così e gli hanno provato pure a cambiare ruolo: per me è un attaccante esterno. Non so però se sia un giocatore da grandissima squadra: in questi anni di Juventus proprio non l’ha dimostrato, non so se per questione di ruoli o personalità. Lo vedrei magari in una Lazio, un Torino o un Napoli”.

