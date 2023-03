Sentite De Sisti: “Il Napoli riscatterà il Sud Italia!”

Giancarlo De Sisti è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Il noto ed ex allenatore romano ha detto la sua sulla stagione azzurra e sulla triplice sfida tra Napoli e Milan.

Di seguito ecco le dichiarazioni di De Sisti:

“Napoli-Milan? Mi ricordano le grandi sfide degli anni 90. Ricordo quelle sfide, se non sbaglio al Napoli c’era qualcuno che sapeva giocare benino a calcio… La doppia sfida, anzi tripla, sottolinea nuovamente la capacità del Napoli di creare talenti. Kim e Kvara sono stati due acquisti incredibili. Lobotka gioca la palla in maniera fenomenale. Smista palloni e lo fa in una maniera unica: da leccarsi i baffi. Spero che inoltre finalmente qualche gioia torni al sud Italia: vincono sempre le solite tre squadre del nord. Il Napoli secondo me è molto più forte del Milan: Osimhen è un animale. Non lo conoscevo ma adesso ne sono innamorato. Di Lorenzo è il terzino più forte di tutti. Sulla carta il Napoli vincerà con il Milan e lo farà senza fatica. I rossoneri sono altalenanti: possono trovare una giornata giusta ma anche in quel caso, la squadra guidata da Spalletti è superiore.

Il tecnico fa bene a non sottovalutare la sfida ma sa in cuor suo che il suo undici allo stesso stato condizionale in Italia non ha paragoni. Spalletti è artefice della grande stagione azzurra: avere fiato sul collo aiuta e i ragazzi sanno che questo è il momento più alto della loro carriera. Ricordo Roma-Napoli di quest’anno: Kvara è stato marcato da due uomini. Kim era un kamikaze, non ha perso un duello e non ha sbagliato nulla. Incredibili”.

https://www.persemprenapoli.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati