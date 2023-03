Sentite De Paola: “Penalizzazione frettolosa alla Juventus, campionato falsato!”

Intervenuto ai microfoni alla Radio Bianconera, Paolo De Paola ha commentato la situazione della Juve, colpita da una dura penalizzazione. L’ex direttore di Tuttosport ha polemizzato circa le famose carte Covisoc (Forse il tresette con il morto) nel processo per il caso plusvalenze.

Di seguito le dichiarazioni del giornalista: “Gravina parla della cultura del sospetto, ma è quella delle mani avanti, di Gravina ma anche di colleghi che scrivono sui giornali. Perché si deve cercare nelle carte il nome della Juve? Non è su questo che si basa la linea difensiva della Juventus ma su altri particolari. C’è una fretta alla condanna, dall’altra parte ci si deve aggrappare a tutto e la Juventus fa bene a farlo. Mi chiedo: dovessero abbassare la penalizzazione o toglierla, Gravina si dovrebbe dimettere. La Juventus ha vissuto in questo periodo un campionato falsato convivendo con un handicap che non doveva avere. E aggiungo: senza la penalità la Juventus sarebbe stata anche più avanti in classifica“.

