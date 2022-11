Sentite Costacurta: “Contro L’Inter per riaprire…”

Alessandro “Billy” Costacurta, ex calciatore del Milan e della nazionale italiana, ai microfoni di Tuttosport, con ampio anticipo ha provato ad immaginare la delicata sfida tra Inter e Napoli in programma il 4 gennaio a San Siro. Queste le sue parole: “

Quella partita, dopo un lungo e insolito stop, potrebbe dare una scossa al campionato e portare al Napoli quella pressione di cui ha spesso parlato. Se i ragazzi di Spalletti usciranno indenni dalla partita con l’Inter, allora potranno davvero sognare”.

Poi ha aggiunto ulteriori dichiarazioni in proposito: “Il 4 gennaio – ha concluso Costacurta – il campionato potrebbe riaprirsi, ma anche chiudersi prematuramente”. Ricordiamo inoltre le partite successive ad Inter-Napoli. La squadra di Spalletti tornerà in campo l’8 contro la Sampdoria, sempre in trasferta, poi al Maradona arriverà la Juventus di Massimiliano Allegri il giorno 13. A seguire Napoli-Cremonese, il 18, al Maradona, per gli ottavi di Coppa Italia. Quindi Salernitana-Napoli il 21 e il 29, a chiudere un gennaio di fuoco, Napoli-Roma.

