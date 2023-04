Sentite cosa dice Aldo Cazzullo (Corriere della Sera) su Napoli-Milan…

Aldo Cazzullo, nella sua rubrica sul Corriere della Sera, torna a occuparsi del Napoli rispondendo a una lettera di un tifoso che si è lamentato degli arbitri della doppia sfida tra gli azzurri e il Milan in Champions:

“Non so dirle se davvero, come sostenete lei e Spalletti, l’arbitraggio abbia condizionato l’esito della sfida tra Napoli e Milan in Champions. So che il Milan in tre incontri (il primo era in campionato) ha fatto sei gol e ne ha subito uno all’ultimo secondo a risultato acquisito”.

“Domenica sera, nell’epoca pre-Var, Juve-Napoli sarebbe finita 1-0 per la Juve. Dopo che il Var ha vivisezionato il fallo di Milik su Lobotka, e Raspadori ha infilzato una Juve legittimamente frastornata, a vincere 1-0 è stato il Napoli. Sono sinceramente felice che il Napoli vinca il suo terzo scudetto. È meritatissimo. È la squadra che gioca meglio, segna e diverte di più. La gioia dei napoletani sarà la stessa gioia di noi che amiamo Napoli, il calcio e l’Italia. Una cosa però mi sento di dirle, gentile signor Esposito: basta piangere. Basta lamentarsi. Non c’è nessun complotto contro il Napoli e contro Napoli. Nessuna maledizione atavica grava sulla squadra e sulla città. Basta con questo ritornello per cui Napoli sarebbe opulenta e felice se il Nord non l’avesse invasa, perché è lo stesso ritornello di chi dice che il Nord sarebbe la Baviera se non ci fosse Napoli. Godetevi il successo, e preparate i prossimi”, ha aggiunto Cazzullo.

