Sentite Collovati: “De Laurentiis alla ricerca di novita’…”

Fulvio Collovati, ex difensore e adesso opinionista, è intervenuto a Marte Sport Live, sulle frequenze di Radio Marte sui temi attuali in casa azzurra. A seguire le sue principali dichiarazioni:

“La crisi del calcio italiano? Io da opinionista lo dico da più di cinque anni. Faccio un esempio chiaro: una squadra che retrocede dalla Premier incassa gli stessi soldi di diritti della Juventus. Normale che ci portino via i calciatori dall’Inghilterra.

Per questo motivo De Laurentiis cerca delle novità. Ne parlano tanti, ma alla fine non cambia mai niente. Personalmente avrei un’idea: ritorniamo a puntare sui nostri vivai, non possiamo più permetterci sui giocatori da 80 milioni di euro. Dobbiamo tornare alle origini.

Il Napoli sta aprendo una strada diversa, ha speso molto meno di altre che adesso faticano a lottare per la Champions. Non servono le parole di Gravina, bisognerebbe prendere esempio dal Napoli che è stato bravo a scegliere stranieri di livello come Kvaratskhelia, costato 10 milioni di euro”.

