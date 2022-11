Sentite Cassano: “Messi il calciatore piu grande di tutti i tempi!”

Ancora una volta, Antonio Cassano, l’ex prodigio della Bari vecchia, fa parlare di se in chiave calcistica-polemica.

Stavolta, il cosiddetto “l’ Embolo stultus Coydon” e’ letteralmente sfociato in un lago di inettitudine cervellotica, dovuta probabilmente alla conoscenza con il campione argentino, oppure, cosa non da scartare, da un momento di “stato di ebrezza” che si e’ andato via via a materializzarsi, fino a mostrarsi definitivamente ed inoportunamente!

La cosa bella, e che nessuno dei presenti, alla Bobo tv, cioe’, Lele Adani, ChristianVieri e Nicola Ventola, siano riusciti a rianimare il monologo, davvero signorile, del “Brigante Barese”, che con fare davvero folcloristico, offendeva, tutti coloro i quali avessero un pensiero diverso dal suo.

Ma per capirne di piu’, delle Cassanate, abbiamo pensato di farle ascoltare, con un video, che ha dire il vero, se fossi un regista, lo segnalerei per il premio oscar alla carriera! Qualificandolo uno “Scarface…io speriamo che me la cavo”, una trama che narra una divisione tra egocentrismo e frustrazione per carenza di partecipazione al mondo che fu! Insomma, per capirci, “Le luci della ribalta…spente!”

Io, personalmente, dico che il sig Cassano Antonio, e libero di pensare cosa e come vuole, ma non bisogna mai cadere nell’offesa a chi non la vede in questa maniera, oltre che offedere, ed e palese, con aggettivi poco consoni al linguaggio della nostra madre terra.

Ma come diceva Toto’, patrono della storia del palcoscenico partenopeo, oltre che cinematografico, “L’ignorante parla a vanvera. L’intelligente parla poco. O fesso parla sempre”, e quando si parla di Maradona, solo uno “stultus Coydon” puo’ parlare senza abbastanza ossigenazione al cervello! E con questo….Ho detto tutto!

Cassano: “Messi-Maradona? Buffoni! Leo e’ il piu’ grande!”

