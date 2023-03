Sentite Carlo Alvino: “Solo gli ipocriti non pensano di aver vinto…”

Il giornalista Carlo Alvino ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss Napoli sui temi attuali in casa azzurra e del calcio italiano. A seguire le sue principali parole.

“Il coro <<vinceremo il tricolore>> accennato da parte dello stadio sabato contro l’Atalanta vuol dire sancire in maniera inequivocabile la vittoria dello scudetto, riconosciuto anche dai tifosi. Non avrebbe senso continuare a fare gli scaramantici o negare l’evidenza. Solo gli ipocriti possono pensare di perdere questo vantaggio. Sono stato uno dei primi a dare il benestare per l’imbandieramento della città”.

