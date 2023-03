Sentite Caressa: “Le squadre che divertono in Champions? Solo tre…”

Fabio Caressa, noto giornalista, è intervenuto sul suo canale Youtube e ha rilasciato le seguenti dichiarazioni riprese da persemprenapoli.it

“Il Benfica è con il Napoli e il City la squadra più divertente tra quelle rimaste in Champions. Giocano un calcio spettacolare, ma sono giovani. L’Inter invece ha giocatori di esperienza, ecco perché dico che i nerazzurri sono favoriti. Potrebbero passare al 55 per cento. Questa è la mia previsione. Qualcuno dice che il Porto ha strameritato con l’Inter e sì, ha avuto qualche occasione da gol. Ma se non segni, se non fai gol, poi alla fine non vinci. E’ successo tutto nel minuto di recupero”

https://www.persemprenapoli.it

