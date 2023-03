Sentite Caressa: “Inter e Lazio, due gare in cui ha fatto registrare il dato più alto di possesso palla. Mi viene da ridere…”

Nell’ultima settimana Fabio Caressa è finito nell’occhio del ciclone per la lite con Bucciantini sul concetto di possesso palla. Il giornalista di Sky Sport era ritornato sull’argomento qualche giorno dopo in un video su Youtube:

“La mia opposizione a quello che diceva Buccia non era concettuale, io non dico che non serve il possesso palla, sarei un pazzo a dire una cosa del genere. È ovvio che le squadre più forti tengono la palla di più, ma questa è una cosa lapalissiana, il problema è che le statistiche si sono evolute nel corso del tempo”.

“Quella statistica del semplice possesso di palla ormai gli statistici la considerano pochissimo. L’importante non è leggere il numero, ma dare un senso ai numeri. La nuova tendenza della statistica non è leggere i numeri da soli, ma associarli per dare delle risposte” aveva sottolineato Caressa.

Caressa poi, rincara la dose…

La sconfitta della squadra di Spalletti contro la Lazio non ha fatto altro che avvalorare la tesi del giornalista sportivo. Nel corso della trasmissione Deejay Football Club, Caressa ha ribadito il suo pensiero:

“Il Napoli ha perso le sue uniche partite, contro Inter e Lazio, nelle due gare in cui ha fatto registrare il dato più alto di possesso palla. Mi viene da ridere, ma è un dato”.

