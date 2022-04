Sentite Campilongo: “Per il Napoli sarebbe un peccato non crederci”

L’ex attaccante, oggi allenatore, Salvatore Campilongo, ha rilasciato una intervista alla Radio Ufficiale del Calcio Napoli, dove ha parlato del momento degli azzurri, la corsa scudetto, di Osimhen e Mertens,e della Roma, analizzando da tecnico, la gara che aspetta gli azzurri, e l’importanza della stessa:

“Per il Napoli sarebbe un peccato non crederci, siamo lì e abbiamo fatto un grandissimo campionato. Forse è mancato, come nella partita con la Fiorentina, avere la capacità di cambiare il sistema di gioco. Avendo in questo momento la squadra che può andare in difficoltà nella fase di non possesso con i due a centrocampo, magari mettersi a tre in mezzo al campo sarebbe stata una buona soluzione. Però la Fiorentina è una buonissima squadra, che ti viene ad aggredire alta e non ti fa giocare. Ha delle ripartenze impressionanti che ti mettono in difficoltà. Ovviamente ora il Napoli con la Roma non può più sbagliare.

Mertens e Osimhen più spesso insieme? Credo che Mertens si può adattare a qualsiasi giocatore lì davanti. Di solito la Roma si predispone sempre con la difesa a tre, è una squadra che non gioca alta come la Fiorentina per cui a Zielinski non lo farei giocare nel ruolo di trequartista. Per questo farei giocare Mertens vicino a Osimhen, che può avere un giocatore vicino per dialogare. Mertens tra le linee è più una seconda punta che un trequartista come Zielinski, anche se contro la Roma preferirei giocare con il tridente per giocarmi il tre contro tre e l’uno contro uno contro i difensori avversari.

Quali sono i punti forti della Roma? Gli esterni, i quattro e i quinti devono coprire gli attaccanti del Napoli coprendo benissimo il campo. I giallorossi nel momento che palleggiano, fanno girare la palla e trovano gli esterni, poi da lì diventa un problema andarli a chiudere. Se invece giochi con un centrocampo a tre diventa più facile, perché facendo uscire l’interno sinistro sul quarto ed hai meno difficoltà.

Bisogna temere più Abraham o Zaniolo? Dipende dove gioca Zaniolo, se il Napoli gioca con il 4-2-3-1 il giallorosso si va a buttare dietro ai due centrocampisti e diventando un trequartista diventa pericoloso. In quella posizione diventa ancora più forte, ha la capacità di farti la giocata e nell’uno contro uno diventa micidiale. Però poi Abraham è un giocatore che ha qualità e forza fisica. Sono due giocatori importanti, sono entrambi forti”.

RESTA AGGIORNATO SULLE VICENDE DEL NAPOLI, SEGUICI SUI

SOCIAL

Instagram PSN: https://www.instagram.com/persemprenapoli2022/

Twitter PSN: https://twitter.com/psnapoli

Facebook PSN: https://www.facebook.com/PSNapoli

Youtube PSN: https://www.youtube.com/channel/UC6vnXp-wqQbafB_4prI9r9w https://www.persemprenapoli.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati