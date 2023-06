Sentite Cammaroto: “Napoli, siamo alla stretta finale…l’ultimo big ancora in corsa”

Stretta finale per il dopo Spalletti sulla panchina del Napoli. Al netto di sorprese last minute il casting si e’ ristretto ormai a tre o quattro nomi al massimo, tutte le altre ipotesi sono cadute. Ora avanza Paulo Sousa, sullo sfondo ci sono le alternative Rudy Garcia e Galtier e c’è l’ultimo big ancora in corsa: Roberto Mancini.

Paulo Sousa al momento sembra aver superato tutti. Tra mercoledì e giovedì della scorsa settimana i primi contatti, poi venerdì l’incontro tra il tecnico portoghese e De Laurentiis. Il presidente del Napoli ha apprezzato l’approccio umano e le valutazioni tattiche fatte dall’attuale tecnico della Salernitana. Sousa viene ritenuto un profilo da Napoli, e’ una scommessa e in queste ore e’ il nome più caldo con la proposta di un biennale e opzione per il terzo da quasi 2 milioni a stagione. Non e’ un integralista nel modulo di gioco e ha fatto vedere di saper cambiare e non sarebbe un problema liberarlo dalla Salernitana; a dispetto di alcune inesattezze circolate nella giornata di domenica, ADL ha informato Iervolino dell’idea e dell’incontro con Sousa.

Adesso Sousa e’ il favorito e probabilmente rimane un solo big che potrebbe ancora far saltare il banco e fare cambiare idea in extremis a De Laurentiis ed e’ Roberto Mancini, che tra il 15 e il 20 giugno sarà impegnato con la Nazionale Italiana. Tempi ormai molto stretti. L’entourage di Mancini ha memorizzato l’interesse di ADL e il diretto interessato non ha chiuso le porte al club campione d’Italia ma se non arrivano segnali importanti di un’apertura concreta da parte del Ct azzurro entro le prossime 48-72 ore, a quel punto ADL non aspetterà oltre. De Laurentiis può chiudere con Sousa e ingaggiare il mister lusitano come erede di Spalletti.

Rudy Garcia ha detto sì ma sa che non e’ una prima scelta. Ad ora e’ un piano B o forse C. Qualche chance per Galtier ma su questa pista i dubbi superano le convinzioni ed e’ vero che e’ stato l’allenatore di Osimhen ma per il resto appare un’incognita, perché non conosce il campionato italiano. Lo ha visto dal campo nella vecchia esperienza da calciatore al Monza ma erano altri tempi e un’ altra storia.

Sono ore cruciali e c’è un certo scetticismo su Sousa ma ci sarà tempo e modo di fare valutazioni. Intanto bisogna aspettare di capire se sarà davvero lui a sedersi sulla panchina partenopea. A voler guardare la parte piena del bicchiere si potrebbe pensare che anche nel caso di Sarri e Spalletti c’erano perplessità nella piazza napoletana e poi i risultati hanno convinto tutti. L’auspicio e’ che la storia possa ripetersi.

