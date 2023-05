Sentite Cammaroto: ” Gli “spifferi” mi dicono che Benitez potrebbe essere il dopo…Giuntoli!”

Emanuele Cammaroto, esperto di mercato, attraverso l’editoriale su napolimagazine.com, ha parlato delle future scelte del Napoli per la direzione sportiva qualora Giuntoli dovesse decidere di andare via a fine stagione:

“C’è il capitolo Benitez: il rapporto con De Laurentiis non si è mai interrotto, ricordiamoci che la costruzione del Napoli ad alti livelli parte con Mazzarri e Benitez, che a Napoli portò i vari Higuain, Albiol, Reina, Mertens”. Ha evidenziato l’esperto di mercato.

Inoltre, Cammaroto, ha aggiunto:

“Il nome di Rafa torna d’attualità e lo spagnolo spunta per l’eventuale dopo Spalletti. In realtà a me arrivano altri spifferi e cioè che Benitez potrebbe anche diventare l’uomo del dopo Giuntoli, in un quadro nel quale Adl punterebbe su Micheli e Mantovani con una figura manageriale come Rafa che potrebbe diventare un valore aggiunto per il mercato e per elevare la caratura internazionale della società”. Ha concluso Emanuele Cammaroto

