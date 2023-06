Sentite Caiazza: “Vlahovic 80 milioni? Allora Osi ne vale 160!…”

Salvatore Caiazza, capo dei servizi sportivi de Il Roma, è intervenuto nel corso di ‘Radio Goal’, trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli:

“De Laurentiis sta valutando varie cose per l’allenatore e credo che non abbia ancora capito se fare il grande colpo all’Ancelotti o se prendere un giovane per portare avanti il percorso di crescita. Kim? Andrà tutta la vita al Manchester United. E occhio anche a Osimhen: se arrivano 120-130 milioni può partire anche lui. Ho letto oggi che si stima Vlahovic 80 milioni e si starebbe per scatenare un’asta, ma Vlahovic è stato un flop, Osimhen ha segnato dieci volte tanto e allora deve valere 160 milioni”.

