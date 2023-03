Sentite Bruscolotti: “Napoli a Lavoro per il prossimo anno…”

Il Napoli viaggia a ritmi altissimi in Italia ed in Europa, ma c’è chi si chiede se Luciano Spalletti, deus ex machina “tecnico” di questa squadra, resterà o meno alla guida del club azzurro anche per la prossima stagione. Il club farà scattare l’opzione unilaterale di rinnovo, ma a fine anno comunque dovrà sedersi al tavolo con l’allenatore del miracolo azzurro. Beppe Bruscolotti, però, capitano storico dei partenopei del primo scudetto non ha dubbi sul futuro dell’ex tecnico di Roma ed Inter.

Ai microfoni di TMW ha evidenziato: “Spalletti sta già lavorando per il prossimo anno. Gli azzurri hanno grande ritmo, cosa che in Europa serve. Il lavoro che si vede fare è quello che sta facendo anche sulle economie di squadra. L’impegno per un altro anno già c’è. Penso che si incontreranno. Sulla Champions vi posso dire che stanno facendo un grande cammino”.

“È anche lungo e questo fa capire l’importanza. Se si apre un ciclo il prossimo anno si deve cercare di crescere ancora. Non so se è favorito perché in questa competizione c’è un fascino particolare. Anche le squadre svantaggiate, infatti, fanno prestazioni enormi. Sono match particolari: andata e ritorno può succedere qualsiasi cosa”. Ha concluso Bruscolotti.

https://www.persemprenapoli.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati