Sentite Brambati: “Spalletti vicino all’ addio…”

Massimo Brambati, procuratore ed ex calciatore, ha lanciato una bomba su Luciano Spalletti, attraverso l’intervento ai microfoni di TMWRadio:

“Il Napoli non è qualificato ma ha messo una bella pietra sulla qualificazione, Inter e Milan vincono, hanno un vantaggio minimo e andranno in due stadi non semplici. Si spera che il brodino preso sia l’auspicio per vedere tutte e tre ai quarti. Sono felice per Spalletti, dopo tanti anni di carriera se lo merita”.

Brambati ha poi svelato un retroscena inedito sull’allenatore di Certaldo: “Poteva già essere ex allenatore del Napoli questa estate, è stato vicino all’addio, ma meglio che non la racconto o faccio fare brutta figura al presidente. Faccio i complimenti a Spalletti e allo scouting che è andato a scegliere certi giocatori, avallati dal tecnico”.

Massimo Brambati dice la sua sulla Champions

Chi rischia di più tra le milanesi al ritorno? “Tutte e due hanno le stesse possibilità di qualificazione ai quarti, anche se vedo l’Inter più pronta a livello internazionali e giocatori più pronti ad affrontare una sfida non semplice”. Ha concluso Massimo Brambati.

