Sentite Bergomi su Kvara: “Il gol? Uno dei piu’ belli…Lui come Ronaldo il fenomeno”

Giuseppe Bergomi, ex difensore dell’Inter e della Nazionale Italiana, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport nel corso di Sky Calcio Club.

“Il gol segnato da Khvicha Kvaratskhelia contro l’Atalanta è stato bellissimo, uno dei più belli che si siano mai visti in questi ultimi anni. Anche io sarei caduto per terra, se avessi provato a fermarlo. Kvara ti ruba il tempo. Tutti avremmo abboccato a quelle finte: è stato bravissimo” ha evidenziato.

Bergomi ha poi aggiunto:

“Se proprio vogliamo trovare un difetto nell’atteggiamento dei difensori, possiamo ricordare ciò che mi diceva un mio ex allenatore, ovvero che un difensore non deve mai mostrare il suo numero di maglia, non deve mai girarsi”.

“Khvicha Kvaratskhelia velocissimo nel dribbling come Kakà? Se dobbiamo scomodare paragoni importanti, allora dico che quelle cose le faceva Ronaldo il Fenomeno…”.

“Io, però, stravedo per un altro giocatore del Napoli: è Victor Osimhen, il vero leone della squadra di Luciano Spalletti” commenta Fabio Caressa.

https://www.persemprenapoli.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati