Sentite Bergomi: “Nella corsa Scudetto, la differenza la fa la continuità ed il Napoli la sta avendo”

Giuseppe Bergomi non ha dubbi: il Napoli è e resta la favorita per lo Scudetto, non basta certo una sconfitta contro la Lazio per mettere in discussione la squadra di Luciano Spalletti.

“Una partita secca la puoi perdere – ha detto l’ex difensore dell’Inter ai microfoni di Sky Sport – non vincere un confronto diretto ci sta. Nella corsa Scudetto, la differenza la fa la continuità ed il Napoli la sta avendo in modo incredibile” ha affermato l’opinionista durante il programma Sky Calcio Club.

Bergomi ha poi aggiunto:

“Il Napoli non è in difficoltà. Khvicha Kvaratskhelia si porta sulla coscienza il gol di Vecino? Ha rinviato male di testa, ma perché voleva darla corta, ad un compagno: anche io, a mio tempo, ho fatto un errore così. Voleva fare un appoggio ad un compagno. Mi segnò Gobbo del Como, in quel caso. Prestazione importantissima di Vecino, comunque: ha fatto la differenza” ha concluso il commentatore tecnico dell’emittente satellitare, nonché ex calciatore della Nazionale Italiana.

