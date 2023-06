Sentite Beppe Bruscolotti: “Benitez? Cavalli di ritorno no…ma benissimo come Direttore sportivo o generale!”

Giuseppe Bruscolotti, ex capitano del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, soffermandosi sul possibile nuovo tecnico azzurro e il futuro di Cristiano Giuntoli.

“Mancini a Napoli? Perché no, il presidente ha detto che darà il nome entro il 27 e per la quella data il CT potrebbe finire con la Nazionale. L’allenatore che verrà dovrà mettersi a disposizione della squadra, le parole di Spalletti sono state chiare. Chiunque arrivi deve proseguire la strada tracciata e mettersi nelle mani dei giocatori senza portare grandi innovazioni. Allenatori francesi? Tra tutti dico Zidane, ho sentito qualcosa in giro e potrebbe anche arrivare alla fine. Benitez? I cavalli di ritorno non sono mai buoni, inizierebbero subito i paragoni col passato. Andrebbe, invece, benissimo come direttore generale o sportivo. Situazione Giuntoli? Il Napoli avrà già un programma, lo scouting resta e si può proseguire sul lavoro svolto da anni, manca soltanto il direttore”.

