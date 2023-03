Sentite Bargiggia: “Potrebbero esser 5 gli “indiziati” a Giugno…”

Il giornalista esperto di calciomercato, Paolo Bargiggia, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso della trasmissione Il Processo, programma in onda sulla emittente televisiva Tele A:

“Il Napoli potrebbe fare parlare molto di sé per quello che concerne la prossima sessione della campagna acquisti e cessioni. Potrebbe partire Victor Osimhen, calciatore che sta facendo benissimo in questa stagione e che è finito nel mirino di alcuni importanti società”.

“Victor Osimhen potrebbe non essere l’unico ad andare via. Piotr Zielinski e Mario Rui, se non rinnovano, saranno sul mercato. Stesso discorso per Lozano e Politano. Il Napoli potrebbe realizzare delle grosse plusvalenze e investire su calciatori importanti”, ha aggiunto Paolo Bargiggia.

Infine su Vicario:

“Il Napoli lo prenderebbe solo se Alex Meret decidesse di andare via. Parliamo di un portiere che sta facendo delle cose egregie nell’attuale campionato italiano di Serie A”.

https://www.persemprenapoli.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati