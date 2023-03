Sentite Bargiggia: “Per il post Osimhen, De Laurentiis ne valuta 5…”

Il presidente e imprenditore Aurelio De Laurentiis ha fatto chiaramente capire, in diverse occasioni, che non intende lasciar partire i calciatori più importanti della sua squadra. Ma è chiaro che se arrivassero delle proposte indecenti, il patron del Napoli non chiuderebbe completamente le porte. Ecco allora che il futuro di Victor Osimhen sembra in bilico. Ne ha parlato Paolo Bargiggia nel corso de Il Processo, programma in onda sulla emittente televisiva nazionale 7 Gold.

“Io ritengo abbastanza scontata la partenza di Victor Osimhen. Arriverà una proposta importante che, a mio avviso, farà capitolare il Napoli. Chi potrebbe arrivare al suo posto? A Cristiano Giuntoli piace tantissimo En Nesyri: gli do il 40% di possibilità di approdare in Campania. Piacciono anche Jonathan David (30%), Beto (15%), Haller (10%) e Hojlund (5%). Quest’ultimo è il preferito del Napoli, ma l’Atalanta non ha alcuna intenzione di cederlo”, le parole di Bargiggia.

https://www.persemprenapoli.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati