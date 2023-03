Sentite Alvino: “Gol di Rabiot? Costanza nel fare schifo sempre…”

“Ci vuole costanza anche a fare schifo sempre…”. Carlo Alvino non usa giri di parole per descrivere quanto accaduto durante Juventus-Sampdoria, posticipo domenicale della ventiseiesima giornata di Serie A, in occasione del gol di Adrien Rabiot che ha dato il via al vantaggio dei bianconeri, che hanno poi vinto il match per 4-2 con rete finale di Matias Soulé.

Il centrocampista francese ha stoppato la palla di mano, eppure l’arbitro ha convalidato ed il VAR non è intervenuto.

Negli studi di Sky Sport hanno passato in rassegna le immagini, sottolineando come – a detta dei giornalisti dell’emittente satellitare –

“non esiste la certezza di un’irregolarità e, per questo, il gol non è stato invalidato”.

L’opinionista e conduttore di Kiss Kiss Napoli, radio ufficiale della società partenopea, evidentemente non è dello stesso avviso. E, come lui, in tanti sui social network hanno ammesso di avere più di un dubbio sul fatto che l’azione di Rabiot fosse regolare.

E voi, cosa ne pensate?

