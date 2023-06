Sentite Alfredo Pedulla’: “Giuntoli vuole fortemente la Juventus!…Adl ne era a conoscenza”

Cristiano Giuntoli vuole fortemente proseguire la sua avventura professionale alla Juventus, ma Aurelio De Laurentiis non ha intenzione di mollarlo facilmente. Alfredo Pedullà, tramite il proprio sito, ha fatto il punto sulla situazione del DS.

“La Juve sta lavorando sul mercato senza Cristiano Giuntoli che pensava di avere a disposizione. Ma la scelta è fatta e confermata, dovrebbe accadere un cataclisma perché il club bianconero cambi idea dopo aver inseguito Giuntoli almeno dallo scorso settembre”.

“Ripetiamo: a noi risulta che il direttore avesse avvertito De Laurentiis in tempi non sospetti circa la sua volontà di chiudere un anno prima della conclusione del contratto”.

“Cosa può accadere adesso? Il Napoli è concentrato sulla scelta del nuovo allenatore, Giuntoli non potrebbe lavorare prima di luglio. Crediamo che le prossime due-tre settimane vadano seguite con attenzione ben oltre le certezze assolute che Giuntoli possa non essere liberato fino alla scadenza. Non ci saranno trattative tra i due club, possibile qualche rinuncia di Giuntoli, situazione comunque da seguire”,

