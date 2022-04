Sentite Adani: “Napoli non come Juve ed Inter, se perde scudetto sua la colpa”

Lele Adani, opinionista ed ex calciatore, intervenuto alla Bobo tv,ha parlato del Napoli dopo la sconfitta contro i viola, ed ha cosi commentato:

“Il Napoli non è al livello di Juve e Inter, ma in quest’occasione storica deve attribuire alle sue colpe il fatto di aver perso terreno. Solo così, anche se è difficile, può provare a rientrare in corsa per lo Scudetto. È questione di mentalità“.

