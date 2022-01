Sentite Abel Balbo: “Tagliafico? Napoli piazza giusta, giocatore abituato a grandi palcoscenici…”

Abel Balbo, ex attaccante di Roma e Udinese, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla Radio Ufficiale del Calcio Napoli, trattando l’argomento Nicolas Tagliafico, affermando che se il Napoli dovesse acquistarlo, mettera’ a segno un gran colpo. Si e’ anche soffermato su un altro possibile obiettivo di mercato del Napoli, trattasi di Julian Alvarez, a suo dire anche se giovane di grande personalita’ e classe. Ecco uno starlcio delle dichiarazioni del ex attaccante Argentino: “Tagliafico è un giocatore straordinario, sa fare tutto e ha grande esperienza. E’ un giocatore abituato a grandi palcoscenici e per il Napoli sarebbe sicuramente un grande acquisto. Penso che Julian Alvarez sia un grandissimo talento, il miglior in Argentina in questo momento. E’ un giocatore molto tecnico che può fare il centravanti-regista, e ha ancora tanti margini di miglioramento perché è ancora un ragazzino. Ha sicuramente personalità da vendere perché nonostante l’età ha trascinato il River nell’ultimo periodo”.

