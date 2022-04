Sentirsi addosso la responsabilità in vista di Empoli

La breve conferenza stampa di Luciano Spalletti alla vigilia della trasferta in Toscana è stata caratterizzata dalla poca voglia di filosofeggiare stavolta, ma di passare subito la parola al campo, dopo le tante polemiche della settimana passata.

Qualche problema di formazione c’è, a parte lo squalificato Koulibaly e il lungo degente Di Lorenzo. Da valutare la condizione di Zanoli, affetto da gastroenterite. Non ci sarà per un risentimento muscolare Elmas. Anche Juan Jesus ha avuto qualche problemino in settimana, ma sarà della partita. Almeno quindici giorni di stop per Lobotka; sarà Demme a prendere il suo posto.

L’allenatore del Napoli è tornato sulle ultime prestazioni di Zielinsky, confermando le sue qualità ma che ha bisogno di tranquillità per dare il meglio, anche se l’impressione è che il polacco non farà parte dell’undici titolare.

“Chi c’è, c’è…“, ha detto il Mister. Non è più tempo di contare gli assenti, ma di andare in campo con ciò che si ha a disposizione. A tal proposito tra i convocati c’è anche Barba dalla Primavera.

Bisogna “sentirla addosso...” ha sottolineato poi il tecnico toscano, sia la responsabilità della posta in palio, che del dovere di dare tutto fino alla fine, nonostante una situazione molto complicata. “Noi ci crediamo…“, così Spalletti ha risposto alle incalzanti domande sul morale del gruppo. Come lo stesso Meret si era espresso pochi giorni prima.

Sentirsi addosso anche questa convinzione sarà fondamentale nelle ultime cinque partite, al di là di quello che faranno le dirette concorrenti. “Il mio futuro si chiama Empoli…”. C’è stato anche lo spazio per rispondere a chi gli ha fatto notare i mugugni di De Laurentiis sugli ultimi risultati, ma l’allenatore del Napoli non vuole parlare di futuro ne’ del Presidente, spostando l’attenzione sul presente, come è giusto che sia, rimandando le valutazioni a fine stagione.

Empoli chiude un cerchio

Dall’altra parte c’è un Empoli che non vince più proprio dalla vittoria al Maradona, nonostante una posizione di classifica relativamente tranquilla le sconfitte consecutive sono salite a sei e qualche campanello d’allarme è iniziato a suonare. Pochi dubbi di formazione per Andreazzoli.

Con Vicario tra i pali, difesa a quattro in cui c’è Parisi – annotato sul taccuino di Giuntoli -, oltre a Stojanovic, Romagnoli e Viti. In mediana occhi puntati su Asllani, già entrato nel mirino di tante “big” della serie A; al suo fianco Zurkowski e Bandinelli. In attacco, dietro a Pinamonti, agiranno Di Francesco e Bajrami, altro nome sul quale la dirigenza partenopea sta facendo delle riflessioni.

Prevista abbondante pioggia al Castellani, un elemento importante anche per le scelte degli uomini da mandare in campo, nonché del modulo da adottare, laddove un campo pesante può essere più consono ad un calcio meno lezioso.

Finché c’è vita c’è speranza, recita un vecchio adagio ed anche questa massima è da sentirsi addosso, per continuare a lottare fino all’ultimo fischio.

