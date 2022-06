Semplici: “Per il Napoli sarebbe fondamentale una cosa! Sulle caratteristiche di Nandez…”

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” di Raffaele Auriemma è intervenuto Leonardo Semplici:

“Nandez? Non ha proprio le caratteristiche di centrocampista centrale. Ha giocato anche a due in passato. In Nazionale gioca esterno alto o basso, io l’ho utilizzato sempre da quinto. Al momento ci sono altri giocatori con caratteristiche più precise per il centrocampo nel 4231. Lui ad oggi si è espresso nella maniera migliore da esterno.

Scudetto? Io credo che l’Inter fosse la favorita anche quest’anno per l’organico che aveva ed è mancata per poco.

Credo vedendo il mercato delle cosiddette grandi, sarebbe importante per il Napoli non perdere Koulibaly. Perché è troppo importante per l’economia di gioco sia in una fase che nell’altra. Sono convinto che Giuntoli faranno di tutto per far rimanere la squadra tra le prime tre o quattro.

Vedendo l’Inter che non riusciva ad essere sopra le altre anche il Napoli poteva lottare fino in fondo, però è difficile giudicare cosa posso essere successo. Credo che il Napoli abbia fatto un grande campionato rientrando in Champions League con alcune giornate d’anticipo.

Nazionale? Io credo che ci siano dei giovani all’altezza. Mancini ha dato un imput importante, quello che anche noi allenatori di club dobbiamo rischiare qualcosa in più. Si deve cercare di far sì che questi giocatori possano avere la possibilità di esprimersi, di sbagliare e di poter riproporre a livello di Nazionale dei giocatori validi”.

