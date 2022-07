Semplici: “Meret? La titolarità si guadagna in campo!”

Leonardo Semplici, ex allenatore di Petagna e Meret, è intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli nel corso della trasmissione Radio Goal per parlare dei suoi ex calciatori ora in maglia azzurra

“Per caratteristiche fisiche la stagione di Petagna non era facile con un minutaggio basso, in questo momento lui voleva tornare ad essere protagonista. A Monza può trovare il suo habitat naturale”.

Sul rapporto con Spalletti

“Napoli piazza importante e affascinante, questo è un aspetto importante come quello della fiducia che Spalletti che ripone in lui. Personalmente prima di cedere Petagna ci penserei due volte”

Su Meret

“La titolarità non gliela assicura nessuno, se la deve guadagnare sul campo. Una squadra come il Napoli deve avere due portieri di livello, per come lo conosco io vi dico che Meret ha le carte in regola per diventare titolare della porta partenopea. Credo che la concorrenza l’abbia pagata l’anno scorso, ma può migliorare”.

