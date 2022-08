SEGUI LIVE Napoli-Monza: Spalletti come a Verona, Stroppa con il dubbio Sensi

Gentili lettori di persemprenapoli.it vi diamo finalmente il benvenuto alla diretta Napoli-Monza, gara valida per il secondo turno di Serie A 2022/2023. Si tratta infatti della partita che si disputerà, allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli. Dopo la vittoria contro l’Hellas Verona allo stadio Bentegodi, il Napoli oggi cerca la vittoria nel match contro il Monza di Stroppa. Gli azzurri di Luciano Spalletti, in, sono chiamati a dare continuità di risultati in campionato e puntare a partire bene sin da subito nell’esordio stagionale dinanzi ai propri tifosi.

Napoli-Monza: Ora del Match, Stadio, Probabili Formazioni

Ecco allora il live testuale, con formazioni ed eventi del match aggiornati in tempo reale. Ma oltre a mostrarvi in diretta la partita del Napoli di oggi, tutti vogliono sapere quando gioca il Napoli stasera e a che ora gioca il Napoli oggi e dove vedere il Napoli:

Napoli-Monza: ore 18:30, Stadio Diego Armando Maradona (Napoli)

Napoli: (4-2-3-1) Meret, Di Lorenzo, Rrhamani, Kim, Mario Rui, Lobotka, Anguissa, Zielinsky, Lozano , Kvaratskhelia, Osimhen. All. Spalletti

Monza: (3-5-2): Cragno; Marlon, Marì, Carlos Augusto; Birindelli, Sensi, Barberis, Valoti, D’Alessandro; Petagna, Caprari. All.: Stroppa.

Napoli-Monza: Arbitro, terna arbitrale e Var della gara

Napoli-Monza si gioca allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli; arbitro di Napoli – Monza è il signor Francesco Fourneau di Roma coadiuvato dagli assistenti Gaetano Massara e Gianluca Sechi. Al VAR ci sarà invece Massimiliano Irrati.

Napoli-Monza, una gara tutta da seguire…con noi!

Mancano 3 ore al fischio circa d’inizio del sig Forneau di Roma, vi aspettiamo in massa perche’ persemprenapoli.it, vive solo grazie ai suoi fedeli ed immancabili lettori. E noi sempre presenti per vo, sperando di offrirvi il miglior servizio possibile.Buon Divertimento e perche’ no….FORZA NAPOLI!

ore 18:30 l’arbitro Forneau, fischia il calcio inizio, comincia Napoli-Monza

2‘-Lobotka e Zielinski fraseggiano nello stretto, si accende subito il Maradona.

3‘ OCCASIONE NAPOLI! Lozano stoppa con il petto e fa partire il mancino, palla larga di pochissimo!

4′ Rrahmani forza la giocata verso Di Lorenzo, ma la palla è fuori misura e termina direttamente sul fondo.

5′ Anguissa anticipato con la punta da Carboni: l’arbitro accorda calcio d’angolo.

7′ OCCASIONE NAPOLI! Kim svetta su tutti e devia di testa il corner: sfiorata la traversa!

10′ Osimhen tenta una spettacolare rovesciata: tiro velleitario e alto di metri.

in aggiornamento:

