SEGUI LIVE Napoli-Liverpool: Spalletti vuol ricominciare da tre…

Buonasera e Benvenuti alla Diretta Testuale di Napoli Liverpool, prima gara del Girone A di Champions League 2022/23 in scena al Diego Armando Maradona stadium. alle ore 21.. persemprenapoli vi augura Buon divertimento, e vi invita a vivere con noi il ritorno in Champions, dopo due anni, del Napoli targato Luciano Spalletti!

Girone A, che comprende anche gli olandesi dell’Ajax e gli scozzesi dei Rangers, gli uomini di Spalletti ricevono quindi i vicecampioni d’Europa allenati da Jurgen Klopp. Chi la spunterà? La parola al campo pensando a una statistica ben augurante: nei precedenti in Campania fra Napoli e Liverpool, due partite e due vittorie per i partenopei.

Napoli-Liverpool, Le Formazioni Ufficiali e la sestina arbitrale della gara

Lozano, uscito per una botta alla testa all’Olimpico., ha recuperato e al momento sembra in vantaggio su Politano. Osimhen ha svolto lavoro personalizzato martedì per un problema muscolare all’adduttore, ma la sua presenza è cresciuta dopo la rifinitura di stamane, il Nigeriano ci sara’

FORMAZIONE NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Olivera Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Spalletti

Klopp conferma Nunez al centro dell’attacco, con Salah (ex Roma) e Luis Diaz ai lati, sulla linea mediana dovrebbe essere Elliott a spuntarla come mezzala destra, in difesa sarà Joe Gomez il partner di Van Djik

FORMAZIONE LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Gomez, Van Dijk, Robertson; Elliott, Fabinho, Milner; Salah, Nunez, Luis Diaz. All. Klopp

La gara sara’ diretta dallo spagnolo Carlos del Cerro Grande. A coadiuvarlo saranno gli assistenti connazionali Pau Cebrian Devis e Guadalupe Porras Ayuso. Al Var lavorerà invece Alejandro Hernández, mentre Xavier Estrada Fernandez sarà l’Avar. Quarto uomo Cesar Soto Grado.

La gara avra’ inizio alle ore 21…Mi raccomando…Non Mancate!!!

Finitop il riscaldamento….ci siamo uasi….sta per cominciare Napoli-Liverpool!

Siamo in attesa che l’arbitro Carlos del Cerro Grande. dia il calcio d’inizio

L”arbitro Carlos del Cerro Grande. da il calcio d’inizio

1′ PALO NAPOLI! Dopo 42 secondi, Di Lorenzo lungo linea per Osimhen che supera Alisson in velocità ma da posizione defilata colpisce la base del legno esterno.

4’RIGORE NAPOLI! Ancora Kvaratskhelia attivo sulla sinistra, tocca al limite per Zielinski, piattone parato da Milner, del Cerro Grande indica il dischetto.

5′ Goooooooool su Rigore Piotr Sebastian Zieliński

7′ Luis Diaz punta l’area dalla sinistra, Rrahmani concede il primo angolo della gara.

9′ Firmino cerca nel corridoio Diaz, Rrahmani intercetta.

10′ AMMONITO Milner, intervento rude su Anguissa.

17′ RIGORE NAPOLI! del Cerro Grande dopo aver rivisto le immagini assegna il secondo penalty agli azzurri: pestone di van Dijk su Osimhen.

18′ RIGORE PARATO! Osimhen si fa ipnotizzare da Alisson, Di Lorenzo spara alto il tap-in.

20′ Giocata di Kvaratskhelia sulla trequarti, cross di Politano, Alisson agguanta in anticipo su Osimhen.

27′ Traversone di Alexander-Arnold, colpo di testa di Firmino, sporcato in angolo da Rrahmani.

31′ Gooooooool André-Frank Zambo Anguissa, Rete di Anguissa. Gomez perde un altro pallone sanguinoso sul pressing di Kvaratskhelia, Anguissa triangola con Zielinski e infila Alisson.

39′ Cross di Firmino, Elliott addomestica per Alexander-Arnold, destro contrato da Kim.

41′ Sostituzione Victor James Osimhen Giovanni Pablo Simeone Baldini

43′ ! GOOOOOOOOL di Simeone. Kvaratskhelia scherza van Dijk in area di rigore, cross basso per Simeone, facile sottoporta.

45’+2 Fine primo tempo Napoli 3 Liverpool 0

Frazione magistrale degli azzurri che partono subito forte e già dopo 42 secondi Osimhen colpisce un palo. Zielinski sblocca su rigore (fallo di mano di Milner), Osimhen spreca il raddoppio su un altro rigore (fallo di van Dijk rivisto al VAR), van Dijk salva sulla linea una conclusione a colpo sicuro di uno spumeggiante Kvaratskhelia ma gli azzurri sfondano in continuazione, Anguissa firma il 2-0, Simeone bagna il suo esordio in CL con il 3-0, l’infortunio ad Osimhen l’unica nota stonata.

ore 22:05 L”arbitro Carlos del Cerro Grande. da il calcio d’inizio della ripresa

47′ Gooooool Doppietta di Zielinski. Simeone libera in area Zielinski, Alisson compie un miracolo sul primo tentativo ma non può nulla sul morbido tap-in.

49 ‘ GOL! Napoli-LIVERPOOL 4-1! Rete di Luis Diaz. Destro a giro dai 20 metri di Luis Diaz, piazzato nell’angolo basso, Meret non ci arriva.

51′ Luis Diaz riesce nuovamente a liberarsi al limite, il suo destro sorvola la traversa.

53′ Kvaratskhelia lascia sul posto Alexander-Arnold, van Dijk lo contiene.

57′ Applausi per Kvaratskhelia, spezzone per Zerbin, Matteo Politano Hirving Rodrigo Lozano Bahena

61′ OCCASIONE LIVERPOOL! Errore di Zerbin, cross di Alexander-Arnold, incornata di Luis Diaz, Meret alza sopra la traversa.

63′ sostituzioni liverpool Roberto Firmino Barbosa de Oliveira Darwin Gabriel Núñez, Mohamed Salah Hamed Mahrous Ghaly Diogo José Teixeira da Silva,James Philip Milner Thiago Alcântara do Nascimento

65′ Ritmi leggermente calati, azzurri in gestione.

69′ Darwin Nunez porta scompiglio in area azzurra, Kim in caduta riesce a fermarlo.

70′ Olivera centra basso per Lozano, destro strozzato a lato.

73′ Nel Napoli escono Olo2ivera e Zielinsky, entrano Mario Rui Ed Elmas

77′ SOSTITUZIONE LIVERPOOL. Esordio coi Reds per l’ex Juventus Arthur, fuori Elliott.

82′ Simeone ruba palla ad Arthur, scambia con Zerbin, sinistro smorzato da van Dijk e raccolto da Alisson

.85′ Arthur dalla destra, conclusione ribattuta in angolo da Mario Rui.

In aggiornamento:

