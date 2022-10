RILEGGI LIVE Napoli-Ajax: 4-2, Si va agli Ottavi!…Ed e tornato Victor Osimhen

Gentili lettrici/ri di persemprenapoli.it, vi diamo finalmente il benvenuto alla diretta Napoli-Ajax, in programma alle ore 18:45, gara valida per il quarto turno della fase a gironi di Champions League 2022/2023.

La storia…continua!

Si riparte dal super 6-1 dell’andata con il Napoli capace di passeggiare ad Amsterdam e convinto di poter strappare il pass per gli ottavi di Champions League. “E’ una finale”, ha parlato chiaro il tecnico Luciano Spalletti che non vuole perdere il passo di un avvio di stagione fantastico per i suoi ragazzi.

Al Maradona arriva un Ajax ferito dal punteggio tennistico di settimana scorsa e pronto a battersi per riscattare la figuraccia, ma gli azzurri sanno che l’occasione di chudere subito il discorso qualificazione è ghiotta anche per potersi dedicare con attenzione solo al cammino in Serie A, da qui fino alla sosta mondiale. Una quarta giornata del gruppo A che metterà davanti anche i Rangers di Van Bronckhorst contro il Liverpool di Klopp.

Formazioni ufficiali e sestina arbitrale

Qui Napoli

Nel Napoli out Rrahmani, vittima di una lesione all’adduttore: al suo posto Ostigard più di Juan Jesus. Scalpita il ‘Cholito‘ Simeone, in goal a Cremona, ma Raspadori appare ancora in pole. Solito ballottaggio tra Lozano e Politano con l’italiano favorito, in difesa a sinistra Mario Rui dovrebbe lasciare il posto a Mathias Olivera. Zielinski torna titolare a centrocampo.

Probabile formazione SSC Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Kim, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Raspadori, Kvaratskhelia. Allenatore: Spalletti.

Qui Ajax

Ajax con un 4-3-3 speculare a quello degli azzurri: Berghuis nel tridente con Kudus e Bergwijn, a centrocampo Klaassen, difesa tipo con Timber, Magallan, Bassey e Blind davanti a Pasveer.

Probabile formazione Ajax (4-3-3): Pasveer; Sanchez, Timber, Bassey, Blind; Berghuis, Álvarez, Taylor; Kudus, Brobbey, Bergwijn. Allenatore: Schreuder.

Arbitro: Zwayer (Germania)

Assistenti: Lupp-Achmuller (Germania)

IV uomo: Jablonski (Germania)

Var: Osmers (Germania)

Avar: Fritz (Germania)

L’appuntamento allora e alle 18:45 per la diretta di Napoli-Ajax, quarto turno della fase a gironi di Champions League, vi aspettiamo in tanti e mi raccomando….NON MANCATE!

Spalletti punta su Juan Jesus dal primo minuto, confermato a centrocampo il trio Zambo Anguissa, Lobotka e Zielinski, in attacco Raspadori dal primo minuto, Simeone entrerà in corso.

Schreuder con l’undici sperato, Berghuis- Kudus – Bergwijn in attacco, Alvarez in mediana con Blind al centro della difesa.

Il Napoli ha vinto due degli ultimi tre incontri giocati contro l’Ajax contando tutte le competizioni (1P), battendo 1-0 la squadra olandese nell’unico match casalingo disputato nel dicembre 1969 (Coppa delle Fiere).

Dirige il match l’arbitro Felix Zwayer.

Lo Stadio Diego Armando Maradona tutto esaurito, atmosfera incredibile a Napoli.

Ore 18:44-Siamo in attesa del fischio d’inizio dell’ Arbitro sig Zwayer ,sta pr cominciare Napoli-Ajax

Arbitro sig Zwayer ,parte Napoli-Ajax

3′ Kvaratskhelia salta secco Sanchez e mette al centro, anticipato Lozano che aveva cercato il colpo di testa.

3′ Gooooooollllll Rete di Hirving Lozano. Triangolo al limite dell’area con Zielinski, palla perfetta di ritorno del polacco con l’esterno che, di testa, batte Pasveer!

Napoli che trova il vantaggio al primo vero affondo, difesa ospite beffata dal gran pallone a scavalcare di Zielinski.

6′ Lozano prova un gran colpo di tacco per l’accorrente Raspadori, spazza Blind.

8′ Altra chiusura di Olivera, ben posizionato l’ex Getafe: Ajax che peró ha trovato la reazione.

9′ DOPPIA OCCASIONE PER L’AJAX! Prima Bergwijn trova la grande parata di Meret, poi il sinistro a giro di Alvarez termina di poco a lato!

12′ Qualche errore di troppo in fase di impostazione del Napoli, Spalletti non contento.

16′ GooooollllllRete di Giacomo Raspadori. Altra discesa di Kvaratskhelia, tocco per il nazionale italiano che, di sinistro, mette la sfera sotto il sette!

18′ Ajax colpito ancora, olandesi ora timorosi nell’alzare il baricentro per non rischiare la terza rete.

19′ Napoli comunque estremamente concreto: due tiri in porta, due gol!

22′ chiusura di Lobotka su Sanchez, angolo per l’Ajax.

25′ ANCORA AJAX! Sinistro a giro di Berghuis, una deviazione salva Meret!

27′ Cartellino Giallo Kenneth Ina Dorothea Taylor

31′ Lancio di Kim, cross di prima di Di Lorenzo che termina peró direttamente sul fondo.

33′ Cartellino Giallo Jorge Eduardo Sánchez Ramos

40′ Lobotka chiude Kudus, dopo che la punta aveva provato ad inserirsi centralmente.

SARANNO 2 I MINUTI DI RECUPERO

45’+2′ FINISCE IL PRIMO TEMPO Napoli 2- Ajax 0

Napoli che ritorna negli spogliatoi in vantaggio di due reti, in gol Lozano e Raspadori grazie a due assist fantastici: prima Zielinski con un pallone a scavalcare tutta la difesa, poi Kvaratskhelia dopo una travolgente azione sulla sinistra.

Ajax colpito a freddo, i lancieri hanno provato la reazione trovando sulla loro strada prima Meret, poi la sempre puntale difesa azzurra.

19:47-Inizia il secondo tempo con l’Arbitro Zweyer che da il fischio della ripresa dei giochi tra Napoli e Ajax

48′ Cross di Berghuis, Juan Jesus allontana di testa: angolo per l’Ajax.

49′ GOL! Napoli – AJAX 2-1! Rete di Davy Klaassen. Cross di Bassey, gran colpo di testa del centrocampista che beffa Meret sul suo palo.

49′ Sostituzione André-Frank Zambo Anguissa Tanguy Ndombélé Alvaro

50′ Sostituzione Giacomo Raspadori Victor James Osimhen

52′ Cartellino Giallo Edson Omar Álvarez Velázquez

53′ NDOMBELE! Cross di Kvaratskhelia, conclusione dal limite del mediano che termina di poco a lato!

59′ Cross di Di Lorenzo, stop e tiro di Ndombelé, palla che colpisce Timber: Napoli che chiede il rigore.

61′ Cartellino Giallo Jurriën David Norman Timber

62′ GOOOOOOOOLLLLLLL Rete su rigore di Khvicha Kvaratskhelia. Il georgiano di potenza mette sotto il sette, imprendibile per Pasveer.

65′ Sostituzione Kenneth Ina Dorothea Taylor Florian Grillitsch- Sostituzione Mohammed Kudus Brian Ebenezer Adjei Brobbey

66′ AMMONITO Calvin Bassey. Il terzino, spostato a destra, stende subito Olivera.

70′ Lozano crossa basso per Osimhen, movimento sul primo palo della punta che non arriva peró sul pallone.

72′ Cross di Di Lorenzo, non ci arriva Osimhen, molto cercato dai compagni.

75′ LOZANO! Percussione palla al piede del messicano, destro potente che Pasveer blocca in due tempi.

76′ Cartellino Giallo Steven Charles Bergwijn

77′ Cambi nel Napoli escono dal campo Kvara e Lozano, entrano Elmas e Politano

80′ Giocata di Lobotka che si libera a centrocampo, la palla per Osimhen é troppo profonda.

81′ Gol dell’ Ajax su calcio di rigore Steven Charles Bergwijn

87′ Cartellino Giallo Juan Guilherme Nunes Jesus

89′ Sostituzione Piotr Sebastian Zieliński Gianluca Gaetano

89′GOOOOOOOOOLLLLLLL Rete di Victor Osimhen. La punta arriva come un falco e strappa la palla a Blind, dovendo poi solo spingere la palla in porta!

5 MINUTI DI RECUPERO

90’+1’AMMONITO Victor Osimhen. Giallo alla punta che ha festeggiato togliendosi la maglia.

Festeggia tutto ci canta sulle tribune. E FINITA!!!!!NAPOLI BATTE AJAX 4 A 2

FINISCE NAPOLI – AJAX! 4-2 per i partenopei, la squadra di Spalletti e raggiunge gli ottavi con due gare di anticipo!

Napoli che si conferma in uno stato di forma incredibile, vittoria contro l’Ajax anche in questo ritorno con il Diego Armando Maradona a festeggiare il passaggio del turno.

Primo tempo che ha visto i partenopei trovare le reti con Lozano e Raspadori, nel secondo tempo Ajax che accorcia con Klaassen prima della rete, su rigore, di Kvaratskhelia.

Un rigore guadagnato da Brobbey e realizzato da Bergwijn sembra mantenere in vita i lancieri, ma Osimhen ruba palla Blind e insacca il 4-2 finale.

