SEGUI LIVE Napoli-Ajax: Spalletti a caccia della vittoria-qualificazione!

Gentili lettrici/ri di persemprenapoli.it, vi diamo finalmente il benvenuto alla diretta Napoli-Ajax, in programma alle ore 18:45, gara valida per il quarto turno della fase a gironi di Champions League 2022/2023.

La storia…continua!

Si riparte dal super 6-1 dell’andata con il Napoli capace di passeggiare ad Amsterdam e convinto di poter strappare il pass per gli ottavi di Champions League. “E’ una finale”, ha parlato chiaro il tecnico Luciano Spalletti che non vuole perdere il passo di un avvio di stagione fantastico per i suoi ragazzi.

Al Maradona arriva un Ajax ferito dal punteggio tennistico di settimana scorsa e pronto a battersi per riscattare la figuraccia, ma gli azzurri sanno che l’occasione di chudere subito il discorso qualificazione è ghiotta anche per potersi dedicare con attenzione solo al cammino in Serie A, da qui fino alla sosta mondiale. Una quarta giornata del gruppo A che metterà davanti anche i Rangers di Van Bronckhorst contro il Liverpool di Klopp.

Probabili Formazioni e sestina arbitrale

Qui Napoli

Nel Napoli out Rrahmani, vittima di una lesione all’adduttore: al suo posto Ostigard più di Juan Jesus. Scalpita il ‘Cholito‘ Simeone, in goal a Cremona, ma Raspadori appare ancora in pole. Solito ballottaggio tra Lozano e Politano con l’italiano favorito, in difesa a sinistra Mario Rui dovrebbe lasciare il posto a Mathias Olivera. Zielinski torna titolare a centrocampo.

Probabile formazione SSC Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Kim, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Raspadori, Kvaratskhelia. Allenatore: Spalletti.

Qui Ajax

Ajax con un 4-3-3 speculare a quello degli azzurri: Berghuis nel tridente con Kudus e Bergwijn, a centrocampo Klaassen, difesa tipo con Timber, Magallan, Bassey e Blind davanti a Pasveer.

Probabile formazione Ajax (4-3-3): Pasveer; Sanchez, Timber, Bassey, Blind; Berghuis, Álvarez, Taylor; Kudus, Brobbey, Bergwijn. Allenatore: Schreuder.

Arbitro: Zwayer (Germania)

Assistenti: Lupp-Achmuller (Germania)

IV uomo: Jablonski (Germania)

Var: Osmers (Germania)

Avar: Fritz (Germania)

L’appuntamento allora e alle 18:45 per la diretta di Napoli-Ajax, quarto turno della fase a gironi di Champions League, vi aspettiamo in tanti e mi raccomando….NON MANCATE!

In Aggironamento

RESTA AGGIORNATO SULLE VICENDE DEL NAPOLI, SEGUICI SUI SOCIAL

Instagram PSN: https://www.instagram.com/persemprenapoli2022/

Twitter PSN: https://twitter.com/psnapoli

Facebook PSN: https://www.facebook.com/PSNapoli

Youtube PSN:https://www.youtube.

com/channel/UC6vnXp-wqQbafB_4prI9r9w

https://www.persemprenapoli.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati