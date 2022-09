SEGUI LIVE Milan-Napoli: Pioli-Spalletti, Vale lo scudetto!

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale, per voi da persemprenapoli.it, di Milan-Napoli Serie A, scontro al vertice della classifica.

Milan che arriva alla sfida senza Leao espulso contro la Sampdoria, Pioli quindi deve scegliere con chi scendere in campo in quella porzione di campo offensiva. Il portiere sarà come sempre Maignan, a destra Calabria mentre a sinistra Theo Hernandez. Centrali Kalulu e Tomori. Mediana con Tonali e Bennacer. Trequarti con Messias e Saelemaekers esterni e uno tra Brahim Diaz e De Ketelaere dietro la punta. Come attaccante ci sarà Giroud.

Napoli: Spalletti invece arriva al match senza Osimhen infortunato, il tecnico del Napoli deve scegliere la prima punta. In porta Meret, terzini Di Lorenzo e Mario Rui favorito su Olivera. Centrocampo con Anguissa, Lobotka e Zielinski. Davanti il tridente offensivo sarà composto da Politano e il solito Kvaratskhelia esterni da destra a sinistra. Punta Raspadori favorito su Simeone.

Milan-Napoli: FORMAZIONI Ufficiali e SESTINA ARBITRALE

MILAN (4-2-3-1): Maignan – Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez – Bennacer, Tonali – Saelemaekers, De Ketelaere, Krunic – Giroud. A disposizione: Tatarusanu, Mirante, Ballo Touré, Adli, Brahim Diaz, Bakayoko, Kalulu.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Raspadori, Kvaratskhelia. All. Spalletti.

A dirigere l’incontro sarà il signor Mariani, coadiuvato dagli assistenti Preti e Berti. Il quarto uomo sarà Dionisi, mentre al VAR ci sarà Irrati (con AVAR Giallatini).

ore 20:45-L’arbitro Mariani, fischia l’Inizio della gara , E partita Milan-Napoli

1′ Prova subito l’allungo sulla fascia Kvaratskhelia, Kjaer d’esperienza lo ferma.

3’Approccio alla gara da parte di entrambe le squadre molto intenso.

7′ Calcio d’angolo Milan, Tonali mette in mezzo, la palla viene spizzata al limite dell’area dove Theo Hernandez prova la conclusione di prima, palla sfiorata da Giroud e che si spegne sul fondo.

13′ TRAVERSA DI GIROUD! Pallone in profondità di Krunic per il francese che controlla e calcia al limite del fuorigioco. La sfera impatta la traversa con Meret che riesce a deviare in angolo.

18′ Cartellino Giallo Simon Thorup Kjær

19′ Punizione da posizione defilata calciata da Zielinski e palla che viene intercettata da De Ketelaere.

21′ Ancora Giroud di testa! Cross di Theo Hernandez, il francese colpisce ma manda alto.

27’Punizione dai 25 metri di Tonali, pallone calciato di potenza, Rrahmani devia di testa in angolo.

28′ MERET! Gran colpo di testa di Krunic da pochi passi, Meret d’istinto salva il Napoli

31′ Tocco di Tonali dentro in area per Krunic, intervento decisivo di Kim che anticipa il bosniaco.

35′ Prova a costruire dal basso il Napoli, Milan molto attento a non farsi sorprendere.

36′ Lancio di Zielinski in area per Politano che colpisce di testa, ma Maignan è attento a non farsi sorprendere.

40′ Partita bloccata e che in questa fase si gioca principalmente a metà campo.

42′ Di Lorenzo prova dal fondo a mettere in mezzo, tacco di Kvaratskhelia, ma Theo Hernandez è attento e fa ripartire l’azione.

44′ Cartellino Giallo Davide Calabria

FINE PRIMO TEMPO

Partita intensa che vede il Milan sfiorare il gol del vantaggio con Giroud, traversa, e Krunic, miracolo di Meret. Il Napoli si rende pericoloso con i guizzi di Kvaratskhelia. Equilibrio che non viene spezzato ma bella gara. Squadre che proveranno nel secondo tempo a sbloccare il risultato, anche con gli ingressi dalla panchina.

21:50-L’arbitro Mariani fischi l’inizio della ripresa

46′ Sostituzione Davide Calabria Sergiño Gianni Dest, Sostituzione Simon Thorup Kjær Pierre Kazeye Rommel Kalulu Kyatengwa

53′ Cartellino giall per Krunic per proteste.

55′ Goooooooool Calcio di rigore calciato forte e rasoterra, Maignan intuisce ma non para.

57′ Reazione immediata del Milan! Cross in area con Theo Hernandez che prova a colpire di testa, la schiena di Di Lorenzo salva la propria porta.

60′ Punizione di Tonali calciata in area, Kim spazza, Krunic dal limite prova la conclusione. Palla in tribuna.

63′ Cartellino Giallo Amir Kadri Rrahmani

66′ Sostituzione Alexis Jesse Saelemaekers Junior Walter Messias,Sostituzione Rade Krunić Brahim Abdelkader Díaz

69′ Rete di Giroud. Allungo di Theo Hernandez che dal fondo riesce a mettere un pallone a centro area, Giroud arriva per primo sul pallone e deposita in rete.

70′ Cartellino giallo per Simeone.

74′ Cartellino Giallo Oluwafikayomi Oluwadamilola Tomori

78′ GOOOOOOOOLLLLLLL Rete di Simeone. Mario Rui dalla trequarti crossa in area, Simeone prende il tempo a Tomori e colpisce di testa. Palla alla sinistra di Maignan.

82′ Sostituzione Charles De Ketelaere Yacine Adli

87′ Sostituzione Khvicha Kvaratskhelia Eljif Elmas, Sostituzione nel Napoli, esce Kvaratskhelia per Elmas.

87′ Cartellino giallo per Zerbin, braccio alto su Theo Henrandez.

6 MINUTI DI RECUPERO

900+1Sostituzione Mário Rui Silva Duarte Mathías Olivera Miramontes

90+4 Ultimi assedi del Milan, Napoli barricato dietro.

