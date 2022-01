RILEGGI LIVE Napoli-Salernitana: 4-1. Il Napoli mette la freccia, in attesa di stasera

Buonasera a tutti, pronti a seguire live il derby del Maradona tra Napoli e Salernitana, valevole per la 23^giornata di Serie A

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Fabian Ruiz, Lobotka; Lozano, Zielinski, Elmas; Mertens. All.: Spalletti. A disposizione: Marfella, Ospina, Malcuit, Tuanzebe, Demme, Osimhen, Politano, Insigne, Ghoulam, Petagna, Zanoli.

SALERNITANA (4-4-2): Belec; Delli Carri, Gagliolo, Bogdan, Veseli; Kechrida, Di Tacchio, Schiavone, Obi; Bonazzoli, Vergani. All.: Colantuono. A disposizione: Russo, Guerrieri, Jaroszynski, Simy, Cannavale, Motoc, Russo, Perrone, Iervolino, Guida.

Arbitro: Pairetto

Guardalinee: Longo e Bottegoni

Quarto uomo: Cosso

Var: Banti

Il Napoli ospita la Salernitana in un derby campano che parla napoletano. I granata non hanno mai battuto i partenopei nelle cinque sfide giocate in A, e piu’ in generale non hanno mai mvinto in trasferta contro i rivali.Come andra’ stavolta?

Splende il sole a Fuorigrotta e la temperatura è di poco sopra i 10 gradi. Clima quasi perfetto per la partita di oggi.

A TRA POCO PER IL CALCIO D’ INIZIO

14:55 – Le squadre fanno il loro ingresso in campo

15:00 – L’arbitro Pairetto, in questo momento, fischia il calcio d’inizio della gara

2′ – Azione di Mertens ai limiti dell’ area granata, un cross in area per Zielinsky, va di testa il polacco, ma la palla si spegne tra le braccia del portiere Belec

5′ – Calcio di punizione per il Napoli al limite dell’ area granata, vertice dx , batte Mario Rui , palla deviata in angolo da Belec

10′ – Azione a percussione, per vie centrali, Lobotka, tocca per Mertens, che vede libero Fabian Ruiz, e da fuori area calcia, ma con un volo plastisco devia in angolo alla destra della porta

13′ – Calcio di punizione per il Napoli, dal limite dell’ area granata, vertice sx , calcia Mertens, ma la palla sbatte sulla barriera

16′- Goooooolllllllll del Napoli, azione di Fabian sulla destrta, cross in area, palla che arriva a Juan Jesu, che incrocia con il sinistro e mette in rete, con Belec battuto

21′ – Azione in orizzontale del Napoli, J.Jesus serve Zielinsky, che crossa verso il vertice sinistro dell’ area, dove sopraggiunge Mario Rui, che rimette al centro, ma ne Elmas, ne Mertens ne approfittano, e la palla termina sul fondo

22 – Ammonito Delli Carri per una sbracciata su Rrhamani

29′- Ammonito Obi per un fallo da dietro su Lobotka

33′ – Gol della Salernitana, Obi serve Kechrida di tacco, cross del tunisino,sul dischetto arriva Bonazzoli che di destro mette in rete e batte Meret

45’+2- Azione di rimessa di Elmas, supoera in slalom due calciatori della Salernitana, entra in area e viene atterrato, CALCIO DI RIGORE…..Sul dischetto c’e Mertens…ed e GOOOOOOOLLLLLL…Belec a snistra, palla a destra N°144 CON LA MAGLIA AZZURRA

L’arbitro Pairetto fischia la fine del primo tempo

Primo tempo che vede gli azzurri in vantaggio, con la Salernitana che si e’ difesa con ordine,ma Jesus scardina il muro granata. La Salernitana trova il pari con Bonazzoli , difesa del Napoli dormiente. Ma ci pensa Mertens, grazie ad un azione spacca difesa di Elmas, che procura il rigore del vantaggio, e realizza il suo 144 esimo gol con la maglia del Napoli

16:00 – Tra poco avra’ inizio il secondo tempo

16:05 – Pairetto fischia l’inizio del secondo tempo

46′- cambio nel Napoli, esce Lozano al suo posto entra Insigne

47′- GOOOOLLLLL! Azione di ZIELINSKY CHE METTE IN AREA PER MERTENS, IL BELGA CALCIA, E DIVENTA UN ASSIST PER RRHAMANI CHE SOTTO PORTA METTE IN RETE DI DESTRO

49′ – Azione sulla sinitra, tra MarioRui ed Insigne, il capitano entra in area e calcia, con Veseli che prende con la mano, e causa il rigore, piu ammonito per la seconda volta viene espulso….Salernitana in 10 uomini

49′ – GOOOOLLLL!!!!1 CALCIO DI RIGORE BATTUTO DA LORENZO INSIGNE CHE BATTE BELEC CON PALLA A SINISTRA E PORTIERE A DESTRA,E SIGLA IL 4 A 1

56′- Azione insistita di Insigne al limite dell’ area granata, palla che arriva ad Elmas, che supera due avversari, entra in area e calcia di destro, ma Belec e pronto e para a terra

63′ – Cambi nel Napoli, escono Mertens e Fabian Ruiz, ed entrano Osimhen e Politano

70′ – Calcio di punizione per il Napoli dal vertice destro dell’area di rigore granata, cross al centro di Insigne, RRhamani di testa, colpisce bene, ma bene anche Belec che blocca a terra e para

75′ – Cambio nel Napoli, escono di Lorenzo e MarioruiI, Ed entrano Zanoli e Ghoulam

78′ – cambi nella Salernitana, entra Simy ed esce Bonazzoli

82′ – Azione di Insigne che crossa sulla destra per Politano, rimette al centro per l’accorrente Zielinsky, che calcia centralmente e Belec para con facilta’

84′ – Triangolo al limite dell area granata tra insigne e Politano, quest’ ultimo a tu per tu con Belec ,calcia tra le braccia del portiere Granata

.90′ – L’Arbitro Pairetto fischia la fine della gara, Napoli- batte Salernitana 4 a 1

il Napoli vince il derby con la Salernitana per 4 a 1 , e guarda la classifica dal secondo posto, in attesa della gara di stasera tra Milan e Juventus. Padroni di casa che “matano” la Salernitana, che ha retto un tempo, per poi crollare nel secondo, complice anche un espulsione di Veseli nella ripresa per fallo di mano in area che causa il rigore siglato da Insigne , del 4 a 1. Al Maradona NAPOLI batte SALERNITANA 4 A 1

