RILEGGI LIVE: BOLOGNA- NAPOLI:0-2, Doppio Lozano, il Napoli c’e’!

Buonasera a tutti, pronti a seguire live la gara,tra Bologna e Napoli, valevole per la 22^giornata di Serie A

Queste le formazioni ufficiali delle squadre:

Bologna:(3-4-2-1): Skorupski; Soumaoro, Binks, Theate; De Silvestri, Svanberg, Viola, Hickey; Soriano, Sansone; Arnautovic.

Napoli:(4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Lobotka, Fabian Ruiz; Elmas, Zielinski, Lozano; Mertens.

A tra poco per il calcio d’inizio

18:30 – Le squadre fanno il loro ingresso in campo

18:35 – -Marinelli fischia in questo momento il calcio d’inizio

2′ – Azione Fabian- di Lorenzo sulla destra dell’ area di rigore del Bologna,, il cross sbatte su Medel che sembra prenderla con la mano, ma il Var chiarisce che non e calcio di rigore

5′ – Fabian lancia Lozano, solo d’avanti al portiere bolognese, si fa ipnotizzare, e devia in angolo

16′ – Calcio di punizione dal limite per fallo subito da Mario Rui, batte lo stesso portoghese, ma il suo cross in area non viene ripreso da nessuno

18′- Azione Elmas- Zielinsky con il polacco che giunto al limite dell’ area calcia, ma il suo tiro e deviato in angolo

19′ – GOOOLLL. NAPOLI IN VANTAGGIO, AZIONE SULLA SINISTRA DI ELMAS, IL SUO CROSS IN AREA E RACCOLTO DA LOZANO CHE DI SINISTRO BATTE SKORUPSKY

25′ – Hickey servito da Soriano, prova il tiro ma Meret e’ attento e para con facilta’

33′ – Azione Svamberg per Soriano in area azzurra, ma il filtrante parato da Meret, termina sul fondo

38′ – Errore di Lobotka al limite dell’ area azzurra, ne approfitta Arnautovic che entra in area e calcia, ma Meret para in due tempi

42′ – Scintille in area di rigore azzurra tra Soumaoro e Rrahmani, ammonito il calciatore del Bologna per una manata al difensore del Napoli

44′ – Fabian dialoga al limite dell’area del Bologna, poi calcia di sinistro e colpisce l’incrocio dei pali alla destra del portiere emiliano, poi Mario Rui sulla ribattuta calcia alto

46′- TERMINA IL PRIMO TEMPO DELLA GARA A TRA POCO PER IL SECONDO TEMPO

Napoli padrone del campo per almeno mezz’ora, trova anche il vantaggio meritato con Lozano, e sfiora il raddoppio con Fabian Ruiz con un sinoistro dal limite che sbatte sulla traversa. Reazione timida del Bologna che prova ad infastidire la retroguardia partenopea, ma senza alcun risultato, Primo tempo :Bologna 0-Napoli1

19:33 – Le squadre stanno rientrando per iniziare il secondo tempo

19:35 – Marinelli fischia il calcio d’inizio del secondo tempo

46′ – GOOOLLL!!! DEL NAPOLI, AZIONE PORTATA AVANTI DA ZIELINSKY, CHE TAGLIA SULLA SINISTRA PER FABIAN RUIZ, RIMETTE AL CENTRO LO SPAGNOLO CHE RIMETTE AL CENTRO PER LOZANO, CHE BATTE DI DESTRO IL PORTIERE SKORUPSKY

51′ – Ammonito Zielinsky per fallo su Viola che stava ripartendo

52′ – Sostituzioni nel Bologna, escono Viola e Arnautovic e Sansone, entrano Falcinelli, Domingues ed Olshen

55′ – Lancio calibrato di Mertens verso Lozano, che calcia, ma trova Skorupsky che devia in angolo

56′ – Theathe viene ammonito per fallo su Lozano colpito alla caviglia destra

62′ – Azione in velocita Lobotka -Lozano- Fabian, che viene atterrato in area ma per Marinelli si puo’ giocare

66′ – sostituzione nel Bologna, esce Soriano ed entra Vignato

69′ – azione Svanberg che lancia sulla sinistra Theethe ma Meret para

70′ – Cambio nel Napoli, escono Mertens e Lozano ed entrano Politano ed Osimhen

70′ – Cambio nel Bologna esce Pyyhtia ed entra Hikey

72′ – Azione del Bologna, Svanberg libera Domingues che spara alto da buona posizione

79′ – Cambio nel Napoli, esce Zielinsky entra Demme

83′ – Espulsione per un componente della panchina azzurra, per aver rimesso in campo un secondo pallone, bloccando la ripresa del gioco

85′ – Cambi nel Napoli, fuori Fabian Ruiz ed Elmas, dentro Ghoulam e Petagna

87′ – Lancio di Demme per Osimhen, al limite dell’ area il Nigeriano cerca il pallonetto ma la palla termina sul fondo

90′- Saranno 4 i minuti di recupero

90’+2′ – Calcio di punizione dal limite sulla lunetta per il Bologna, calcia Svanberg, coglie il palo con Meret immobile sulla conclusione

90’+4 – Calcio di punizione di Mario Rui dal vertice destro dell area del Bologna, calcia ma il tiro finisce alto.

90’+4′ – LA PARTITA E’ TERMINATA , IL NAPOLI BATTE IL BOLOGNA 2 A 0

IIl Napoli torna alla vittoria e lo fa in modo piu che convincente, vincendo la gara al Dall’Ara contro il Bologna, dominando in lungo ed in largo contro l’undici di Mihajlovic. Una doppietta di Lozano, un Fabian Ruiz per circa 55′ minuti di un livello TOP, e Lobotka sempre piu’ padrone del centrocampo, aggiungendo una prestazione superlativa di Zielinsky presente nei due gol degli azzurri

