SEGUI DIRETTA LIVE Napoli-Cagliari Ore 18, Mazzarri prova Lindstrom. Ranieri si affida a Pavoletti

Buonasera amiche/ci di persemprenapoli.it, ecco per voi la Diretta Live di Napoli-Cagliari, 16^ giornata del campionato di Serie A 2023/24

Gli azzurri vengono dalla vittoria casalinga contro il Braga in Champions League e sono sesti in classifica con 24 punti, dopo aver perso le ultime due di campionato contro Inter e Juventus. Il Cagliari viene invece dal successo in rimonta contro il Sassuolo ed è in sedicesima posizione a quota 13 con una delle difese più battute del torneo. “Le caratteristiche sono il loro gioco, Mazzarri li ha riportati al modulo che conoscevano. Ha dei grandi giocatori che possono risolvere la gara da un momento all’altro. Noi dovremo fare una grandissima partita” ha detto Ranieri nella conferenza stampa della vigilia.

QUI NAPOLI:

Pochi dubbi per Mazzarri, che schiera il classico 4-3-3 in cui Natan viene confermato come terzino sinistro con Juan Jesus centrale accanto a Rrhamani e capitan Di Lorenzo sulla destra. In mezzo al campo i titolarissimi Anguissa e Lobotka mentre Zielinski non è stato convocato per un’infiammazione, al suo posto Cajuste o Gaetano. Davanti il tridente tipo formato da Politano, Osimhen e Kvaratskhelia.

QUI CAGLIARI:

Ranieri deve decidere se schierare il suo Cagliari con la difesa a quattro, in quel caso Nandez agirà da terzino destro con Augello dall’altra parte. In mezzo Goldaniga e Dossena davanti a Scuffet. A centrocampo c’è Prati, insieme a lui Makoumbou e Jankto. Viola agirà da trequartista alle spalle di Luvumbo e uno tra Lapadula (recuperato) e Petagna.

Diretta Live Napoli-Cagliari: probabili formazioni

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Natan; Anguissa, Lobotka, Lindstrom; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. Allenatore: Mazzarri. A disposizione: Gollini, Contini, Ostigard, Zanoli, Mario Rui, Demme, Cajuste, Gaetano, Zerbin, Raspadori, Simeone.

CAGLIARI (3-4-1-2): Scuffet; Goldaniga, Dossena, Augello; Nandez, Prati, Makoumbou, Jankto; Viola; Petagna, Oristanio. Allenatore: Ranieri. A disposizione: Radunovic, Aresti, Azzi, Di Pardo, Hatzidiakos, Obert, Wieteska, Zappa, Deiola, Sulemana, Lapadula, Mancosu, Pavoletti, Pereiro, Luvumbo.

ARBITRO: Marcenaro.

ASSISTENTI: Vivenzi-Raspolini.

QUARTO UOMO: Cosso. Meraviglia.

AVAR: Valeri.

Una volta inbandita la tavola del Maradona,siamo pronti a sederci al tavolo dei vincitori, cioe’ gli azzurri, che affrontano un Cagliari rinvigorito, che va rispettato, ma non certo imbattibile vista nche la classifica deficitaria. Siamo certi che Mazzarri abbia caricato a pallettoni i suoi ragazzi, e se al fischio finale il Napoli avra’apertolo spumante della vittoria, avra’ imizio la vera era del tecnico di San Vincenzo, che tra mugugni e simpatia, ha dimostrato che allenare e piu’ semplice che parlare. Siete con noi? persemprenapoli ed il vostro Caracciolo Rosario attendono solo la votra presenza, e so che sarete in tanti, quindi palla al centro e concentrati, sta per cominciare Napoli-Cagliari…vi aspettiamo e non mancate!

