Sentite Bergomi: “Il Napoli non ha mai sbagliato allenatore…”

Nel corso di ‘Sky Calcio Club’, è intervenuto Beppe Bergomi, ex calciatore e opinionista:

“Continuo a pensare che quando una squadra è costruita bene e una società lavora bene prima o poi arrivi alla vittoria. Sin dalle prime giornate di questa stagione, si capiva che c’era qualcosa diverso, che il vento stava cambiando. Vorrei far notare un altro aspetto di questo Napoli che va sottolineato: quasi mai, da quando c’è Aurelio De Laurentiis come presidente, hanno sbagliato allenatore. Penso ai vari Walter Mazzarri, Rafa Benitez, Maurizio Sarri… Tutti hanno portato qualcosa, fino ad arrivare a Luciano Spalletti, che ha appena vinto il titolo.

Chi comprerei in difesa, per costruire una squadra in grado di fermare il Napoli? Prenderei un italiano, magari Bastoni dell’Inter, e lo affiancherei a Tomori del Milan“.

htt://pwww.persemprenapoli.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati