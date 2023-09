“Se vuoi utilizzare Raspadori, si deve cambiare modulo…” Enrico Fedele commenta così la titolarità di Raspadori

Enrico Fedele ha condiviso il suo pensiero sul Napoli di Garcia con gli ascoltatori di Radio Marte. Ecco di seguito le sue dichiarazioni

“Politano non recupera né per il Genoa né per il Bologna. Chi userei al suo posto? Elmas, che ha già giocato in quel ruolo. Se invece vuoi utilizzare Raspadori, si deve cambiare modulo. Un giocatore esterno, soprattutto se deve fare la ‘copia’ di Politano, ha bisogno di 50-60 metri di spazio, mentre Raspadori ha rapidità soprattutto negli ultimi 15 metri”.

Fedele ha poi aggiunto: “Non c’è niente da fare: per usare Raspadori dall’inizio, lo ripeto, il Napoli deve cambiare schema, non si discute. Non c’è altro modo. Se toglierei Lobotka, per accentrare Raspadori con un altro schema? No. Perché, non possiamo fare il 4-3-2-1? Con questo schema, si deve scegliere uno tra Raspadori e Lindstrom, insieme a Kvaratskhelia, alle spalle della punta”.

“Lindstrom? Non è un tornante, purtroppo: è una punta esterna. Si tratta di un calciatore definito e quasi chiuso da Giuntoli. E’ una punta aggiunta, un Kvaratskhelia: al massimo, può giocare dietro Osimhen”.

https://www.persemprenapoli.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati