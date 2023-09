“Se scambierei Vlahovic con Osimhen? Mai…” si esprime cosi il “piccolo” Weah

Timothy Weah, presso lo store JD a Grugliasco, dove ha partecipato a un evento in qualità di testimonial New Balance, ruolo che riveste dal 2021, ha rilasciato alcune dichiarazioni riprese, tra gli altri, anche dal quotidiano torinese TuttoSport: “Unico acquisto della Juve? Ne sono davvero felice, onestamente! Significa che la società ha creduto davvero tanto nelle mie qualità. vivo il calcio credendoci sempre al 100%, certo. Tutti insieme daremo il massimo per riuscirci, ma l’importante è restare concentrati su un passo dopo l’altro”.

SU VLAHOVIC – “È un attaccante enorme, perché segna tanto e sa fare bene anche tutto il resto. E mi trovo davvero bene a interagire con lui in campo. Lo scambierei con Osimhen? Mai. Si tratta di due straordinari giocatori, ma Vlahovic è il giocatore perfetto per questa squadra”.

SOGNO RAGGIUNTO – “Da piccolo avevo due sogni: giocare il Mondiale, emozione che ho già potuto vivere, e diventare un grande calciatore. L’approdo alla Juventus mi rende consapevole di aver raggiunto anche questo traguardo”.

SU ALLEGRI – “Lui è un tecnico puntiglioso, che cura molto i dettagli. Proprio quello che serve a me per crescere ancora e per essere sempre motivato. Ed è divertente quando prova a parlare in inglese, anche se fa più ridere se scherza in italiano. Come va con la lingua? Lo sto studiando ogni giorno, perché è importante per comunicare con i compagni. Entro sei mesi al massimo confido di essere del tutto a mio agio anche con la vostra lingua”.

