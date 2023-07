“Se rinnova Osi, due le cessioni certe…” Questa l’idea della Gazzetta dello Sport

La Gazzetta dello Sport, oggi in edicola, ha fatto il punto…ed i conti del Napoli, premettendo che i Campioni d’ Italia non occupano mai la prima pagina, se non per parlare di ingaggi che non si possono sostenere, cessioni o polemiche varie, mi preoccupa il fatto che la campagna acquisti del Napoli abbia piu’ negativita’ degli altri, quando fin’ ora ha venduto il solo Kim al Bayern di Monaco!

A pensar male , si dice, e sbagliato, ma molte volte si prende! Esempio. se l’ Inter, che ha gia vinto il titolo di questo campionato!, Milan, che ad oggi risulta indebolito rispetto allo scorso anno!, e Juventus, qui stendiamo un velo piu’ che pietoso sui qualsiasi commento!, sono gia vincenti, perche’ perdere tempo parlando del Napoli? Visto che e tutto negativo, per la rosa, in casa azzurra?

Probabilmente, non solo questa volta, e meglio pensar male…tre indizzi, fanno senza dubbio una prova Di seguito il pensiero pubblicato stamane della GdS sui Campioni d’ Italia, se sbaglio, lascio al lettore, la correzione!

Se dopo tre giorni la trattativa per Osimhen proseguirà e si arriverà a un nuovo accordo ci saranno altre conseguenze. Con un monte ingaggi che salirebbe un bel po’, gli addii di Zielinski e Lozano diventerebbero quasi automatici: i loro stipendi sono i più alti — insieme a quello di Osimhen — e “tagliarli” significherebbe per il Napoli non alzare di troppo il monte ingaggi che attualmente è settanta milioni. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

