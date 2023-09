“Se questi sono quelli che vanno al VAR, io sono preoccupato. I nostri arbitri hanno dei problemi di vista” Ivan Zazzaroni lancia una “VAR…rata” agli arbitri accusati di cecità’ alla presenza del bianconero

Ospite fisso di Pressing, trasmissione in onda su Italia 1, Ivan Zazzaroni ci è andato giù pesante sulla pubblicazione dell’audio di Di Bello e della sala VAR durante l’incredibile svista arbitrale di Juventus-Bologna:

“Hanno chiuso la città per lutto. Io sono preoccupato, perché se questi sono quelli che vanno al VAR, io sono preoccupato. Ndoye va dritto e l’altro va contro in verticale. Cioè la dinamica dell’azione è chiarissima e questi stanno a pensare ‘era rimessa, non era era rimessa’. Cioè sono preoccupato perché i nostri arbitri hanno dei problemi di vista”.

Non è questione di condizionamento o non condizionamento, o altre cose. Questa è un’azione talmente palese, talmente chiara nella sua dinamica che non puoi neanche pensare ad altro e dire che è rigore” ha aggiunto il direttore del Corriere dello Sport.

Poi Zazzaroni ha commentato anche la vicenda dei cori anti Juventus nel bus del Milan: “Io penso che dovranno essere multati e la prossima volta dovranno tornare a casa a piedi (ironico, ndr). Ragazzi, ma di cosa stiamo parlando? Cioè sono dentro un pullman, non possono cantare che gli pare? Ma chi se ne frega. Fanno il video? Oramai tutto è social. Prenderei quello che ha fatto il video e la prossima volta magari lo lasci a casa e la prossima volta va a piedi. Quello sì, d’accordo, però…”.

