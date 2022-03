Se questa è informazione…

La Gazzetta dello Sport e Sport Mediaset. Parliamo di organi di informazione nazionali, addirittura il quotidiano dalle pagine rosa è quello più venduto in Italia tra gli appassionati di sport.

Il direttore, Stefano Barigelli, si è lasciato andare ad una affermazione che dà l’esatta misura del livello di deontologia professionale riguardo al giornalismo italiano: “La Gazzetta risponde soprattutto alle tifoserie di Inter, Milan e Juventus”.

Va apprezzata l’onestà intellettuale del direttore che non ha avuto mezzi termini, non ha tergiversato, anzi, ha rivelato una verità che ai più era ormai piuttosto lampante: un quotidiano nazionale che si rivolge alle tre tifoserie a cui fa riferimento. Se questo è il livello del giornalismo in Italia, c’è da rattristarsi.

Questione di credibilità

Ci sta che in una trasmissione di una tv privata ci siano giornalisti legati alla realtà locale, sono scelte professionali, che poi ci siano quelli accecati dal tifo e altri che provano a mantenere equilibrio e lucidità nelle analisi è un altro paio di maniche.

Ma che un quotidiano nazionale, con alle spalle una storia gloriosa, si rivolga a tre tifoserie del Nord perché, a detta del direttore, rappresentano il loro core business, significa fare strame del concetto di credibilità.

Non è un caso che, dopo il gol annullato al Milan nella partita d’andata contro il Napoli, solo La Gazzetta dello Sport, a differenza degli altri due quotidiani sportivi a tiratura nazionale, abbia bocciato l’arbitro.

Tv e carta stampata

Questi discorsi non c’entrano niente con il giornalismo, ne rappresentano la parte deteriore, quella in cui la partigianeria viene elevata a modus operandi per compiacere la maggioranza dei propri lettori.

Discorso diverso quando si parla del Cruciani di turno che, interpretando un copione studiato ad arte, asseconda il personaggio che provando a dare di sé una immagine anticonformistica ne fa venire fuori una macchiettistica.

Ragionare in termini di audience televisivo è un conto – comprenderlo non significa tollerarlo – ma da un quotidiano nazionale ci si aspetterebbe una linea diversa, improntata ai principi deontologici da anteporre agli interessi di bottega e criteri regionalistici.

Cosa c’è sotto la giacca?

Se ci si chiama Per Sempre Napoli, giusto per fare un esempio, si offre una chiara e precisa linea editoriale, se il direttore della Gazzetta dello Sport confessa che le regole della corretta informazione vengono sacrificate sull’altare di strategie di marketing, allora c’è poco da stare sereni.

Va anche detto che Barigelli è poco amato da ambienti legati alla Lazio che lo accusano di aver indossato la sciarpa della Roma (di cui sarebbe tifoso sfegatato) nell’esercizio della professione allorché ha ingaggiato una battaglia mediatica contro Lotito non dando poi ad Immobile lo spazio che avrebbe meritato – riservatogli anche da tabloid esteri – quando si è aggiudicato la Scarpa d’Oro.

Il sondaggio delirante

Anche Sport Mediaset l’ha fatta grossa. Qualche settimana fa, ha lanciato un sondaggio attraverso un canale social ufficiale. Veniva chiesto agli utenti chi fosse il miglior centrale del campionato di serie A tra De Ligt (Juventus), Tomori (Milan), Skriniar (Inter) e Bremer (Torino). Tutti difensori molto forti, ci mancherebbe, per caso tutti dell’area che va dalla Mole alla Madonnina, proprio per puro caso.

Ci mancava il difensore della retroguardia meno battuta del campionato, fresco vincitore della Coppa d’Africa da capitano del Senegal, quel Koulibaly su cui da anni le big europee hanno messo gli occhi per accaparrarsene le prestazioni. Non poteva essere una distrazione, se così fosse sarebbe di una gravità tale da dover necessariamente rivedere qualcosa nella redazione.

Aver tolto Bremer per inserire Koulibaly quando i buoi erano già scappati dalla stalla (il difensore del Torino si è ritrovato suo malgrado nel ruolo di vittima designata), è stata la classica pezza peggiore del buco. Non c’è cosa peggiore di rimediare ad una figuraccia accontentando le grida della folla, che, nella fattispecie, ha espresso tutta la propria indignazione con una valanga di commenti. Pur volendo edulcorare la vicenda è difficile commentarla con un termine diverso da grottesca.

L’informazione può presentare tante storture e tanti difetti, ma quando diventa grottesca è un campanello d’allarme da non sottovalutare. Chi fa informazione è legittimo che provi a orientare – significa credere in determinate idee e battaglie – è grave se decide di assecondare, magari per rispondere a precise tifoserie.

Maurizio Longhi

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati