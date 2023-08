“Se Osimhen rinnova, l’80% dello scudetto e’ in tasca al Napoli!” La pensa l’opinionista e giornalista partenopeo…

Salvatore Caiazza, giornalista de Il Roma, è intervenuto ai microfoni di Canale 8, dove si è espresso sul possibile rinnovo di Victor Osimhen con il Napoli di Aurelio De Laurentiis. Di seguito le sue dichiarazioni, riportate dalla nostra redazione:

“Se De Laurentiis chiuderà il rinnovo di Osimhen, il Napoli ha messo l’80% dello scudetto in tasca. Tutti gli altri comprano ma nessuno segna come il nigeriano. E siccome si vince facendo più gol degli altri, credo che il Napoli al momento sia favorito per lo scudetto“.

https://www.persemprenapoli.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati