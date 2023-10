Se mi piacerebbe allenare il Napoli? E’ una piazza che vorrei vivere per la passione che trasmette…Ma non in corsa” Antonio Conte spiega il no ad Adl!

Antonio Conte ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni della giornalista Francesca Fagnani nella trasmissione “Belve”:

“Se mi piacerebbe allenare il Napoli o la Roma? Sono due piazze che vorrei vivere per la passione che esprimono. Spero che un domani ci sia la possibilità di fare questa esperienza”. Il tecnico salentino, tuttavia, a una domanda successiva postagli dalla giornalista, sembra chiudere al discorso Napoli, almeno nell’immediato: “Non predo squadre in corsa perché sono situazioni create prima“

Antonio Conte ha parlato anche dell’addio più sofferto: “Quello di cui mi sono più pentito quello alla Juventus dopo tre anni. Perché decisi di andare via? Mi resi conto che anche in quelle che sembrano piccole cose c’erano dei problemi. Quando di cono queste situazioni credo sia preferibile andare via”.

Rudi Garcia pare avere una fiducia limitata da parte del Napoli, ma il suo possibile sostituto, qualora le cose non andassero bene per il francese, a meno di clamorosi dietrofront non sarebbe certamente Antonio Conte…

