Se Lozano vuole giocare in un club più grande, deve meritarselo…

Ha destato un certo clamore, almeno all’ombra del Vesuvio, l’intervista rilasciata alla tv messicana Azteca Deportes da Hirving Lozano, impegnato con la sua nazionale nelle qualificazioni ai Mondiali di Qatar 2022.

Queste le dichiarazioni di El Chucky: “Sono in un club molto competitivo, con giocatori forti e io sono cresciuto tanto lì. La verità è che mi piacerebbe andare in un altro club più grande. Come sempre mi considero un giocatore molto competitivo, che ha chiari i suoi obiettivi. Mi sento ad un buon livello e vorrei fare il passo successivo...“.

Ambizioni legittime, da non bacchettare

Le parole del messicano si prestano ad un mucchio di considerazioni, non tutte necessariamente negative. Nel senso che appare legittima l’ambizione che alberga nel professionista. Ovvero, migliorarsi costantemente, traendo benefici professionali, nonchè economici da tali aspettative.

In quest’ottica, dunque, Lozano non ha fatto altro che palesare una esigenza naturale per qualsiasi calciatore di buon livello: pensare alla propria carriera. Magari accantonando pure momentaneamente le esigenze del gruppo.

Perchè è innegabile che a pochi giorni dal big match di campionato contro l’Inter, gli strascichi polemici non si sono fatti attendere. In effetti, già è in pieno fermento lo schieramento di chi vorrebbe interpretare queste dichiarazioni come un attestato di insofferenza verso la maglia azzurra. Piuttosto che un maldestro tentativo di mandare un messaggio neanche tanto trasversale alla società.

Eppure, il contratto è ancora lungo, scade a giugno 2024. Quindi, ci sono ancora 2 anni e mezzo di vincolo. Da questo punto di vista, il management partenopeo è blindatissimo.

Chiaramente, avendolo pagato una fortuna, il Napoli non pensa affatto all’idea di depauperare quanto investito sul messicano. Nonostante il suo inizio di stagione sia stato tutt’altro che fenomenale: 3 gol e 2 assist in 12 presenze, tra Serie A ed Europa League.

L’aria di casa influenza le parole

Nel valutare le parole di Lozano, bisogna anche ricordare che specialmente i giocatori sudamericani, quando tornano in patria per giocare in nazionale, spesso e volentieri si lasciano andare a dichiarazioni non sempre improntate alla diplomazia.

Nulla vieta di immaginare che lo sconforto nasca pure dal fatto che il Messico sia stato sconfitto per 2-1 dal Canada e lui abbia deluso talmente tanto da suggerirne la sostituzione alla fine del primo tempo.

Forse ha influito sul suo umore la frustrazione per non essere più considerato una primissima scelta. Rispetto alla gestione Gattuso, nelle gerarchie di Spalletti adesso Politano è ben più avanti.

Sul rendimento complessivo di Lozano non vanno trascurate le conseguenze prodotte dal bruttissimo infortunio dello scorso luglio, quando si scontrò in maniera durissima con il portiere di Trinidad & Tobago. Un incidente terribile, che ha rischiato di fargli perdere l’occhio e addirittura ne ha messo a rischio la sua vita. Come gli stessi medici hanno sottolineato, è vivo per miracolo. Così c’è voluto molto tempo per rientrare a pieno ritmo. Non a caso, in ritiro a Castel di Sangro è arrivato gli ultimi giorni, perdendo una parte importante di lavoro.

Rendimento da Top se pretendi il top

In ogni caso, il messicano non deve dimenticare che il Napoli è una squadra che rientra a pieno titolo tra migliori club della Serie A. In Europa, almeno quella della Coppa dalle Grandi Orecchie, deve “accontentarsi” di inseguire, fare da outsider. Ma è pur vero che sono veramente pochissime le società che spostano gli equilibri, in termini finanziari e calcistici, in quel contesto.

Insomma, se davvero Lozano si sente pronto al definitivo salto di qualità, non deve fare altro che dimostrare con i fatti e non semplicemente a parole, di meritare le attenzioni di un Top Club. E l’unico strumento a sua disposizione sono i gol e le prestazioni da Top Player…

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati