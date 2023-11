Se il 4-3-3 è un dogma, come giocherà Mazzarri? Scopriamolo…

Se prendendo Garcia il Napoli aveva fatto una scelta di rottura con il suo recente passato, sostituendolo con Mazzarri la proprietà ha voluto affidarsi a un tipo di allenatore sostanzialmente diverso. In questo momento, a De Laurentiis serviva una risorsa capace innanzitutto di rigenerare emotivamente la squadra. Perché nei tre mesi di gestione il francese ha lasciato macerie e poco altro, in campo e nello spogliatoio.

Occorreva dunque invertire il trend negativo, recuperare il tempo perso causa una dolorosa infatuazione di mezza estate. Semplificare tatticamente il lavoro agli azzurri, palesemente allergici ad accettare le idee del vecchio tecnico. Sfiduciato dai suoi uomini e “commissariato” dal presidente.

Inevitabile quindi la decisione di esonerarlo, deviando su un profilo che rimettesse i calciatori al centro del villaggio. In grado cioè di farli tornare a esprimersi liberamente, con un approccio alle gare dall’indole proattiva.

Del resto, basta riguardare le partite giocate finora dai Campioni d’Italia per sottolinearne l’atteggiamento pigro e remissivo, teso esclusivamente ad aspettare le mosse dell’avversario, e poi reagire.

Come sarebbe il Napoli

In questo scenario toccherà proprio a Mazzarri traghettare il Napoli fuori dalle secche. Sette mesi di contratto per provare a consolidare la classifica attuale, conquistando alla fine almeno un posto con vista sulla prossima Champions.

Adesso che all’orizzonte sta nascendo un nuovo progetto bisogna fare una riflessione sull’identità tattica che il toscano vorrà dare al Napoli, avendo sempre praticato la difesa a 3. All’epoca della sua prima esperienza all’ombra del Vesuvio, il sistema oscillava tra 3-4-2-1 e 3-5-2. Con i laterali a tutta fascia e due offensive player liberi di muoversi e rifinire alle spalle dell’unico terminale d’attacco.

Valutando la rosa, alcuni giocatori potrebbero incastrarsi con i principi tanto amati da Mazzarri. Che, mera ipotesi, si schiererebbe con Ostigard, Rrahmani e Natan in difesa. Di Lorenzo e uno tra Olivera e Mario Rui come “braccetti”. E ancora, Anguissa e Lobotka a cantare e portare la croce in mediana, deputati a lottare e governare. Inamovibile Osimhen, a determinare negli ultimi sedici metri, completerebbero l’undici due classici esterni (Kvaratkshelia e Politano). In alternativa, una coppia di trequartisti o sottopunte del calibro di Zielinski e Raspadori. Senza trascurare la valorizzazione del georgiano tra le linee, come agisce nella sua nazionale.

In realtà sarà così

Sembra che Mazzarri voglia impostare il lavoro sul solco della continuità, consapevole che alcuni pezzi del mosaico sono simili, eppure non perfettamente combacianti rispetto al suo personalissimo modo di intendere il calcio.

In definitiva, se il prossimo 4-3-3 non dovrebbe discostarsi dai titolari individuati anche da Garcia, cambierà sicuramente l’approccio alla gara, soprattutto in fase di costruzione.

Ergo, un Napoli che ricerca uno standard prestativo intenso, con una manovra che esalti il possesso qualitativo. Mai più costruzione prevedibile e ritmo monocorde nella risalita dal basso. Bensì giocate che offrano soluzioni per creare costantemente spazi da svuotare o saturare, con dinamismo e gamba tonica. Come avveniva lo scorso anno.

