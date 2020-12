Se i nostri azzurri fossero giocatori Nba…

By

Atleti del calcio e del basket, goal e canestri, i calci al pallone di cuoio e i palleggi con la palla a spicchi, l’odore dell’erba appena tagliata del campo e il rumore della palla che sbatte contro il parquet. Insomma due mondi diversi…ma non del tutto. Molti giocatori di calcio, sia per impostazione della partita, mentalità, atletismo, qualità offensive e difensive; sono molto simili agli atleti dell’Nba. Oggi infatti c’è un quesito: avete mai provato a paragonare i giocatori della vostra squadra del cuore agli atleti del panorama cestistico americano? Oggi ci proviamo noi di PerSempreNapoli, proprio con i nostri amati azzurri…

Dries Mertens: Stephen Curry

Ebbene si, il nostro Dries Mertens lo paragoniamo a Stephen Curry, il playmaker dei Golden State Warriors. Entrambi spruzzano qualità da tutti i pori, amanti del tiro dalla distanza, ma soprattutto quel pizzico di follia che li contraddistingue, oltre ad essere grandi showman.

Lorenzo Insigne: Damian Lillard

Lorenzo Insigne il Magnifico, lo paragoniamo invece a Damian Lillard, dei Portland Trail Blazers. Sono due giocatori che amano accendere il loro pubblico con giocate meravigliose, amanti delle realizzazioni impossibili. Soprattutto sono due grandi capitani trascinatori e fantasisti.

Kalidou Koulibaly: Giannis Antetokounmpo

Il nostro Kalidou Koulibaly lo paragoniamo all’Mvp e difensore dell’snno in carica, Giannis Antetokounmpo. In comune hanno la loro dedizione e qualità difensiva che rappresentano una grande minaccia per gli attaccanti avversari, inoltre amano fare cavalcate offensive grazie alla loro velocità. Insomma, se vedi uno dei due che ti rincorre, cambia strada!

Hirving Lozano: De’Aaron Fox

Il nostro diavolo messicano Hirving Lozano lo paragoniamo a De’Aaron Fox, il playmaker dei Sacramento Kings. Il giocatore più velcoe della serie A e quello più veloce dell’Nba. Grazie alle loro accelerazioni sono un incubo per le difese avversarie e sono capaci anche di segnare tiri in precario equilibrio.

Kostas Manolas: Montrezl Harrell

Il grande guerriero Kostas Manolas, lo paragoniamo a Montrezl Harrell dei Los Angeles Lakers. Due veri e propri tori che distruggono fisicamente i loro avversari, non dotati di una grande qualità ma di un atletismo, forza fisica e prestanza difensiva da invidiare.