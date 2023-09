“Se fossi in lui non rinnoverei con il Napoli…”Paolo Bargiggia “invita” Osimhen a non commettere l’errore!

Il giornalista Paolo Bargiggia, nel corso di Diretta Mercato, programma in onda sulla emittente 7 Gold facendo un focus sul futuro di Victor Osimhen:

“Aurelio De Laurentiis ha incontrato tantissime volte l’entourage del calciatore nigeriano per il rinnovo del contratto. Il patron del sodalizio campano non ha accettato nessuna cifra dall’Arabia Saudita, sbagliando per come la vedo io. Ha solo rimandato il problema che però si ripresenterà tra un anno oppure due se il giocatore non rinnoverà”.

“Osimhen guadagna 4.5 milioni di euro a stagione, il suo contratto terminerà nel 2025. Non ha fatto la guerra per essere ceduto, non ha polemizzato. De Laurentiis gli ha proposto il rinnovo a 6, 7 milioni. Al momento ci sono due problemi: la clausola e i diritti di immagine che il club, come è noto, di solito vuole per sé. Io non sono così ottimista sul rinnovo. C’è molto silenzio, nessuna delle parti fa un passo indietro. Se io fossi Osimhen non rinnoverei, ma non per il Napoli che una società forte e seria. Il nigeriano però è uno dei migliori attaccanti del mondo, lecito che abbia certe ambizioni. Capisco anche le perplessità del giocatore sulla clausola. De Laurentiis vorrebbe fissarla a 150 milioni, ma è troppo alta. Arabi a parte è difficile che girino certe cifre tra le società europee”, ha aggiunto Bargiggia.

https://www.persemprenapoli.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati