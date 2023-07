“Se avesse mandato via Giuntoli un anno fa, al Napoli sarebbero arrivati Kvara e Kim, ovvero i due più ostentati colpi del mercato e dello scudetto napoletano?” Perche’ nessuno ha posto il quesito…

Cristiano Giuntoli ha deciso di lasciare il Napoli per approdare alla Juventus. Ecco quanto scrive Sandro Sabatini su calciomercato.com a tal riguardo:

“Nel giorno della presentazione alla Juventus il neo-acquisto più importante del mercato bianconero, Cristiano Giuntoli, ha ostentato il suo vecchio cuore bianconero: ‘Facevo otto ore di pullman da Prato per andare a tifare Juve, una passione che ho ereditato da mio padre’. Non occorre Google Maps per chiarire che otto ore per Prato-Torino si intendono andata e ritorno. Ma il particolare cronometrico e chilometrico non toglie valore all’ostentazione del tifo da bambino, nel giorno in cui corona il sogno da adulto: direttore sportivo della Juventus”.

“Giuntoli ha fatto bene a dirlo fin dal primo giorno? Ha fatto male? Non è questo il punto, tanto ormai è fatta. Il punto è che sarebbe meglio non trasformare anche le presentazioni dei dirigenti nella recita di quella frase che perfino i giocatori sembrano aver squalificato per troppa ipocrisia: ‘È la maglia che ho sempre sognato da bambino’. A stretto giro di conferenza-stampa, a Giuntoli ha risposto il suo ex datore di lavoro, Aurelio De Laurentiis, chiamando gli applausi della compiacente platea napoletana. ‘Avessi saputo che Giuntoli era juventino, l’avrei mandato via prima’. Questa frase avrebbe lasciato campo aperto a una domanda che nessuno – quando è calata l’intensità degli applausi – ha proposto al presidente. Se avesse mandato via Giuntoli un anno fa, al Napoli sarebbero arrivati Kvara e Kim, ovvero i due più ostentati colpi del mercato e dello scudetto napoletani?”.

